ФБР подозревает Huawei в перехвате данных военных США, включая данные о ядерном арсенале

Федеральное бюро разведки США заявило, что оборудование компании Huawei способно перехватывать и передавать конфиденциальные данные государственного значения в Китай. Эти сведения включают, в частности, информацию о ядерном арсенале. Звучит странно, но аргументы, приводимые ведомством, серьезны.

По словам CNN, соответствующее расследование началось еще во времена президента Барака Обамы. До сих пор о его результатах публично не сообщалось, а само расследование было настолько секретным, что до 2019 года о нем не знали многие чиновники Белого дома и других ведомств.

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Что не так с оборудованием Huawei

Согласно информации, полученной ФБР в ходе расследования, китайский техногигант подозрительно дешево продавал оборудование американским операторам сотовой связи, которое они размещали рядом с американскими базами. В ведомстве отмечают, что это оборудование способно создавать препятствия и перехватывать разговоры по линии Минобороны, в том числе и коммуникацию людей, ответственных за ядерное вооружение.

Что говорят специалисты

Эксперты из отрасли после ознакомления с информацией высказали мнение, что с технической точки зрения невероятно сложно доказать, что тот или иной пакет данных украли или отправили за границу. Но многочисленные источники, знакомые с ходом расследования, сообщили журналистам, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и ограниченные радиоволны, используемые американскими военными.

Сама Huawei в заявлении для телеканала, конечно, опровергла такие возможности своего оборудования. Там подчеркнули, что работать в спектре, выделенном Министерству обороны США, оборудование не может.

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Санкции против Huawei

Напомним, что Вашингтон включил Huawei в список компаний, на которые наложены санкции в связи с угрозой национальной безопасности в мае 2019 года. США обвинили компанию в промышленном шпионаже, воровстве технологий и угрозах экономике.

В феврале 2020 г. газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников сообщила, что Huawei имеет скрытый доступ к сетям мобильной связи по всему миру.