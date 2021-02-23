Huawei Mate X2: обновленный дизайн, больший дисплей и цена – почти 3 тысячи долларов
Компания Huawei создала новый складной смартфон Mate X2. Это новое поколение модели Mate X, которая была выпущена в 2021 году. Новинка получила обновленный дизайн и больший дисплей, который раскрывается изнутри устройства.
Источник:The Verge
В сложенном состоянии смартфона можно воспользоваться дополнительным дисплеем на внешней стороне.
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Что интересного у Mate X2
Внутренний дисплей Huawei Mate X2 имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2480х2200 пикселей. У внешнего 6,45-дюймового дисплея разрешение 270×1160 пикселей. В обоих случаях использованы OLED панели с поддержкой частоты обновления 90 Гц.
Новинка работает на базе флагманского процессора Kirin 9000 в паре с оперативной памятью на 8 ГБ и встроенной на 256 или 512 ГБ. Автономность обеспечивает батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.
Huawei Mate X2 с гибким дисплеем: смотрите видео
На задней панели смартфона расположена камера с 4 модулями:
- главный широкоугольный модуль на 50 Мп;
- 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль;
- 12-мегапиксельный телефото объектив с 3-кратным оптическим увеличением и дополнительным модулем SuperZoom;
- 8-мегапиксельный сенсор с 10-кратным оптическим увеличением.
Фронтальная камера расположена в вырезе внешнего дисплея и имеет разрешение 16 Мп. Huawei Mate X2 работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0.
Цена
Huawei Mate X2 поступит в продажу в Китае 25 февраля.
- Цена версии с 256 ГБ встроенной памяти составляет 2 785 долларов (почти 78 тысяч гривен).
- Конфигурация с 512 ГБ флэш-памяти оценена в 2 940 долларов (82 300 гривен).
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