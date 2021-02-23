Компания Huawei создала новый складной смартфон Mate X2. Это новое поколение модели Mate X, которая была выпущена в 2021 году. Новинка получила обновленный дизайн и больший дисплей, который раскрывается изнутри устройства.

В сложенном состоянии смартфона можно воспользоваться дополнительным дисплеем на внешней стороне.

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Что интересного у Mate X2

Внутренний дисплей Huawei Mate X2 имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2480х2200 пикселей. У внешнего 6,45-дюймового дисплея разрешение 270×1160 пикселей. В обоих случаях использованы OLED панели с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Новинка работает на базе флагманского процессора Kirin 9000 в паре с оперативной памятью на 8 ГБ и встроенной на 256 или 512 ГБ. Автономность обеспечивает батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Huawei Mate X2 с гибким дисплеем: смотрите видео

На задней панели смартфона расположена камера с 4 модулями:

главный широкоугольный модуль на 50 Мп;

16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль;

12-мегапиксельный телефото объектив с 3-кратным оптическим увеличением и дополнительным модулем SuperZoom;

8-мегапиксельный сенсор с 10-кратным оптическим увеличением.

Фронтальная камера расположена в вырезе внешнего дисплея и имеет разрешение 16 Мп. Huawei Mate X2 работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0.

Цена

Huawei Mate X2 поступит в продажу в Китае 25 февраля.