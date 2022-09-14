Huawei била орехи экраном смартфона Mate 50 Pro прямо на его презентации: новое стекло выдержало
14 сентября 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:MyDrivers
Компания Huawei эффектно представила новое стекло для смартфонов, сразу показав его в действии. Прямо на презентации флагмана Mate 50 Pro им избили орехи.
Новое стекло получило название Kunlun. Как заявляет сама компания, оно в 10 раз прочнее обычного.
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Что известно
Стекло Huawei Kunlun Glass якобы получило первую в области швейцарскую пятизвездочную сертификацию SGS относительно устойчивости к падению, которая подтвердила, что его прочность выше, чем у конкурентов.
Других деталей об этой технологии пока мало. Чтобы продемонстрировать защитные возможности стекла, представительница Huawei разбила три грецких ореха подряд, при этом экран телефона остался целым.На коротком gif-изображении, которое сейчас распространяется в СМИ, показано только разбивание первого ореха. Он разлетается на удивление легко, хоть и со второго раза.
Такая демонстрация убедила всех. Одни пользователи заявляют о "мягких китайских орехах", другие советуют дождаться тестов независимых обозревателей, которые точно захотят повторить этот эксперимент.А мы традиционно напоминаем, что подобным демонстрациям не стоит доверять, ведь любая компания стремится показать клиентам свой продукт с лучшей стороны, а потому может хитрить. Тем более, Huawei не впервые попадается на подобных подтасовках. В 2018 году компания выдавала фотографии, сделанные на профессиональный зеркальный фотоаппарат, за фото, сделанные ее смартфоном Nova 3. А в 2015 году с помощью Photoshop уменьшила рамки на маркетинговых фотографиях смартфонов P8 и P8max.