Новое стекло получило название Kunlun. Как заявляет сама компания, оно в 10 раз прочнее обычного.
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Что известно
Стекло Huawei Kunlun Glass якобы получило первую в области швейцарскую пятизвездочную сертификацию SGS относительно устойчивости к падению, которая подтвердила, что его прочность выше, чем у конкурентов.
Других деталей об этой технологии пока мало. Чтобы продемонстрировать защитные возможности стекла, представительница Huawei разбила три грецких ореха подряд, при этом экран телефона остался целым.
Такая демонстрация убедила всех. Одни пользователи заявляют о "мягких китайских орехах", другие советуют дождаться тестов независимых обозревателей, которые точно захотят повторить этот эксперимент.