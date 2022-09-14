Новое стекло получило название Kunlun. Как заявляет сама компания, оно в 10 раз прочнее обычного.

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Что известно

Стекло Huawei Kunlun Glass якобы получило первую в области швейцарскую пятизвездочную сертификацию SGS относительно устойчивости к падению, которая подтвердила, что его прочность выше, чем у конкурентов.

Других деталей об этой технологии пока мало. Чтобы продемонстрировать защитные возможности стекла, представительница Huawei разбила три грецких ореха подряд, при этом экран телефона остался целым.

На коротком gif-изображении, которое сейчас распространяется в СМИ, показано только разбивание первого ореха. Он разлетается на удивление легко, хоть и со второго раза.

Такая демонстрация убедила всех. Одни пользователи заявляют о "мягких китайских орехах", другие советуют дождаться тестов независимых обозревателей, которые точно захотят повторить этот эксперимент.

А мы традиционно напоминаем, что подобным демонстрациям не стоит доверять, ведь любая компания стремится показать клиентам свой продукт с лучшей стороны, а потому может хитрить. Тем более, Huawei не впервые попадается на подобных подтасовках. В 2018 году компания выдавала фотографии, сделанные на профессиональный зеркальный фотоаппарат, за фото, сделанные ее смартфоном Nova 3. А в 2015 году с помощью Photoshop уменьшила рамки на маркетинговых фотографиях смартфонов P8 и P8max.