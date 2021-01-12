Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась Huawei, компания продолжает работать над новыми смартфонами. Стало известно о патенте смартфона со скрытой под экраном фронтальной камерой, который, к тому же, способен выводить системные значки в область верхней рамки дисплея.

В мае 2020 года Huawei подала заявку на получение патента в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Сопутствующая документация содержит семь эскизов будущего смартфона, а также два цветных рендера, изображающие устройство, пишет LetsGoDigital.

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Что известно

Источник утверждает, что речь идет о флагмане – это видно из его дизайна, который можно увидеть в опубликованных документах. Дисплей обрамляется очень тонкими рамками, а в верхней их части выводятся значки уведомлений, индикатор уровня заряда батареи и сигнала сети и часы. Это позволит освободить больше места на самом дисплее для демонстрации другого контента.



Патент смартфона Huawei с использованием рамки дисплея в качестве панели для уведомлений / Фото LetsGoDigital

Заметно также и отсутствие фронтальной камеры, поскольку дисплей в таком случае без каких-либо вырезов или отверстий. В документации о камере информации нет, но вероятно речь идет о размещении камеры под экраном.

О каком именно смартфоне идет речь в патенте, пока неизвестно. Возможно он станет продолжением серии Huawei P или Huawei Mate.