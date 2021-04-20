Однако, Huawei, в арсенале которой есть такие модели, планирует выпустить еще и доступные смартфоны, которые будут сгибаться. Сейчас источники говорят, о трех недорогих моделях смартфонов, над которыми работает китайский производитель.

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Что известно о недорогих гибких смартфонах

Как говорит источник, который ссылается на отчет DigiTimes (их данные практически всегда подтверждаются), Huawei готовит сразу три новых смартфона, которые будут оснащены гибкими экранами.

Речь не идет о моделях уровня Mate X2. Это будут устройства среднего уровня, что, очевидно, скажется и на их стоимости.

Таким образом Huawei сможет занять нишу производителя доступных гибких смартфонов, что может стать большим преимуществом для производителя.

Эти модели Huawei получат экраны AMOLED. Больше деталей о будущих новинках пока неизвестно. Нет также приблизительной даты выхода таких смартфонов в продажу.