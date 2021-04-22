Наушники FreeBuds 4i были представлены совсем недавно, и сейчас в отношении их действует акционное предложение. Напомним, предыдущая модель – Huawei FreeBuds 3i – появилась на рынке в конце весны 2020 года. Следовательно, производителю потребовалось меньше года, чтобы представить совершенно новый продукт. Качественных изменений здесь немало – и сейчас вы сами в этом убедитесь.

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Дизайн и эргономика

Первое, что сразу бросается в глаза в FreeBuds 4i, – это оригинальный дизайн кейса. Сами же наушники плотно фиксируются в слуховых проходах, не выпадая даже при прыжках и резких движениях. И дело тут не только в сменных силиконовых амбушюрах разного размера, входящих в комплект, но и в форме корпуса. Вместе с амбушюрами он образует эргономичный усеченный конус. И именно это обеспечивает такую цепкость почти невесомых (весят всего 5,5 г) наушников.



Наушники Huawei FreeBuds 4i / Фото 24 канал

Внешние поверхности FreeBuds 4i – сенсорные. Легкое касание запускает воспроизведение или позволяет ответить на звонок, а долгим нажатием удобно активировать систему активного шумоподавления (ANC) и режим прозрачности. При активации любого режима команды озвучиваются.

Huawei FreeBuds 4i получили 10-миллиметровые динамики, поддержку Bluetooth версии 5.2, поддержку кодеков AAC и SBC (как и предыдущая модель), а в дополнение – специальный процессор Kirin A1.

Кейс для наушников, как мы уже отмечали, существенно изменил форму, чем и объясняется изменение положения контактной базы. Теперь, он смахивает на обтесанный водой камешек, найденный на пляже. Именно этим сравнением вдохновлялись дизайнеры. Интересно, что, оставленные на столе или стеллаже, FreeBuds 4i сразу становятся заметным элементом интерьера. Кейс несколько стал больше и теперь занимает ощутимо больше места в кармане брюк или куртки, однако это не причиняет дискомфорта.



Дизайн кейса удобный и приятный / Фото 24 канал

Режимы работы наушников

Об ANC стоит рассказать поподробнее. Система активного шумопоглощения базируется на двух внешних микрофонах. Форма отверстия одного из них продумана так, чтобы повысить его восприимчивость к шуму ветра. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта помогают с высокой избирательностью нивелировать шумы, не нарушая структуру аудио. Кроме активного шумоподавления в FreeBuds 4i предусмотрен режим проницаемости, в котором внешние звуки подмешиваются к основному сигналу. Благодаря плотной посадке, новинка отмечается хорошей изоляцией даже при неактивном шумодаве.

Что касается конструкции, то перед нами по-прежнему внутриканальные наушники. Но в новой модели, контактная база для зарядки переехали на ножку. Форма наушников стала более обтекаемой. Изменилось и место расположения микрофонов: теперь они не в нижней стороне ножки, а в верхней ее части, неподалеку от самих наушников. Вырос степень защиты от влаги по IPX4 (как в предыдущей модели) до IP54. Это означает, что FreeBuds 4i смело можно использовать во время дождя, пробежки или активных занятий в спортзале, нисколько не боясь, что вода или пот не попадут внутрь наушников.



Наушники надежно крепятся в кейсе и не выпадают / Фото 24 канал

На первый взгляд, увеличение размеров может показаться не совсем логичным, однако оно имеет свои преимущества. Во-первых, кейс невероятно удобно и даже приятно лежит в руке. Во-вторых (что действительно важно), увеличенные размеры позволили разместить в кейсе большую батарею, а это нивелирует любые возможные претензии к его габаритов. Huawei обещает 22 часа работы при зарядке от чехла против 14,5 часа у FreeBuds 3i.

И когда уже речь зашла об автономности, то заметим, что без подзарядки наушники работают до 10 часов. Кстати, в FreeBuds 4i есть функция быстрой зарядки: 10 минут хватит для 4 часов прослушивания музыки. В режиме активного шумопоглощения наушники от одной зарядки работают 7,5 – 8 часов, что совсем немало.

Следует отдать должное конструкции кейса и отверстий, в которых держатся наушники: магниты размещены так, что наушники буквально затягивает внутрь. Они надежно держатся, поэтому можно не бояться, что они выпадут при резких движениях. Закрыт кейс или открыт – значения нет.



Наушники надежно держатся в ушах / Фото 24 канал

В целом наушники работают очень стабильно, без каких-либо сбоев. Обычно у TWS-моделей есть определенные сложности в синхронизации между двумя наушниками, часто прерывается связь со смартфоном, однако все это – не про Huawei FreeBuds 4i. За что отдельная благодарность производителю, ведь качественный, стабильный звук – это в наушниках самое главное.

Единственным недостатком Huawei FreeBuds 4 является отсутствие функции автоматической остановки воспроизведения звука с вытягиванием наушника из уха. Вы можете снять оба наушника и положить их на стол, но при этом музыка и дальше будет звучать. Это немного странно, ведь на внутренней поверхности наушников есть соответствующие датчики. Возможно, эта функция появится в одном из ближайших обновлений.

Кстати, управляются Huawei FreeBuds 4i с помощью сенсорной панели: двойное касание к правому наушнику ставит воспроизведение на паузу или же запускает его, а длительное касание включает или выключает шумопоглощение, а также переключает на режим сосредоточения.

Подключение к устройствам и зарядка

После привязки сопряжения через Bluetooth этот вид беспроводной связи активируется с открытием кейса. На смартфонах Huawei даже необязательно заходить в список устройств, сопрягаемых через Bluetooth: на экране моментально всплывет подсказка. Кроме того, смартфон от Huawei сразу покажет заряд наушников на статус-баре. Режим создания пары можно активировать принудительно, с помощью клавиши на стороне кейса. Заряжается кейс через порт USB Type-C, расположенный на его нижней стороне.

К гаджетам FreeBuds 4i подсоединяются через Bluetooth 5.2. Поддержка нового стандарта позволяет динамически изменять мощность передачи в зависимости от уровня сигнала. Это экономит заряд аккумулятора без ухудшения звука.

Приложение AI Life

Оптимальный способ настраивать гаджет – через фирменное приложение AI Life. Там вы найдете не только нужные опции, но и инструкцию с ответами на самые распространенные вопросы, возникающие при использовании наушников. Установить приложение можно через магазин приложений, но проще всего воспользоваться QR-кодом, напечатанным на упаковке.



Приложение AI для управления наушниками со смартфона / Фото 24 канал

Утилита AI Life позволяет отслеживать уровень заряда и каждого наушника отдельно, и кейса. Особенно удобно через приложение переключать режимы работы наушников и обновлять прошивку.

Цена FreeBuds 4i и акционное предложение

Huawei удалось создать не просто качественные, удобные TWS-наушники, а элегантный аксессуар по вполне доступной цене. FreeBuds 4i порадуют многих пользователей. Доступны они как в белом варианте, так и в черном и красном по цене 2399 гривен. Напомним, до 25 апреля идет акция, в рамках которой наушники можно приобрести за 1999 гривен.