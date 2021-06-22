Технические характеристики Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Band 6

Первым на рынке появился фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, смарт-часы Huawei Band 6 выпустили несколько позже. Специалисты Техно 24 изучили отличия и особенности новинок, чтобы помочь вам определиться с выбором.

Начнем с технических характеристик гаджетов.

Характеристики Huawei Band 6 Xiaomi Mi Band 6 Тип дисплея AMOLED AMOLED Размер экрана 1,47 дюйма 1,56 дюйма Разрешение 368 × 194 пиксели 456 × 152 пиксели Габариты 47,4 × 18,6 × 12,7 мм 43 × 25,4 × 10,99 мм Механическая кнопка + – Тип сенсора Сенсорный экран Сенсорный экран NFC – – Bluetooth 5.0 5.0 Акселерометр + + GPS – – Сенсор SpO2 + + Измерение стресса + + Контроль цикла + + Спортивные режимы 96 30 Защита от влаги До 50 метров До 50 метров

Экран

Главная фишка обоих гаджетов – большой экран. Xiaomi уже третий год подряд увеличивает экран в каждом новом поколении трекеров. Интересно, что все это время разработчикам удавалось увеличивать дисплей, не меняя размеров устройства.

В последней версии производитель отказался от сенсорной кнопки под экраном и максимально уменьшил рамки вокруг дисплея. Xiaomi Mi Band 6 оснащен 1,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 486 × 152 пикселя (плотность 326 ppi).



Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 / Фото AndroidAuthority

Huawei пошла по другому пути: компания увеличила экран за счет увеличения корпуса – и Band 6, по сути, стал смарт-часами.

Гаджет оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 × 194 пикселя (плотность 283 ppi). То есть у Mi Band 6 экран имеет более высокое разрешение. Ни один из гаджетов не поддерживает режим Always on Display ("всегда на экране").



Смарт-часы Huawei Band 6 / Фото 24 канал

У Huawei Band 6 на правой стороне корпуса есть механическая кнопка для включения / выключения экрана, вызова меню и возврата на главный экран. У Xiaomi Mi Smart Band 6 такой кнопки нет и все управление осуществляется свайпами по экрану.

Из коробки для Huawei Band 6 доступно около 80 вариантов циферблатов – в Mi Smart Band 6 их около 130. Но, как известно, почти сразу после старта продаж в сети появляются сотни, если не тысячи новых вариантов оформления экрана.

Скорее всего, больший экран у Huawei Band 6 может быть удобнее для многих пользователей и найти своих ценителей.

Функции

По функционалу Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Band 6 очень похожи. Они имеют:

3-осевой акселерометр;

3-осевой гироскоп;

оптический датчик пульса;

датчик SpO2 (показывает уровень кислорода в крови).

Ни один из гаджетов не оснащен GPS.

Обе модели имеют версии с NFC, но воспользоваться всеми преимуществами этой технологии можно только в Китае. Впрочем, на украинском рынке в официальной продаже есть только версии без NFC.

Устройства поддерживают следующие функции:

Оповещения о звонках и сообщениях.

Мониторинг спортивных режимов.

Подсчет шагов, расстояния и калорий.

Измерение пульса в режиме реального времени 24/7.

Мониторинг стресса.

Измерение уровня кислорода в крови 24/7.

Дыхательные упражнения.

Отслеживание сна.

Будильник.

Напоминание о долгой неподвижности.

Управление плейлистом телефона.

Управление спуском камеры смартфона.

Прогноз погоды.

Женский календарь.

Секундомер и таймер.

Функция "поиск телефона".

Различия между Huawei Band 6 и Xiaomi Mi Band 6

Как мы уже заметили, функция измерения SpO2 находится в обоих гаджетах. Однако Huawei Band 6 может измерять насыщение крови кислородом как в режиме реального времени, так и круглосуточно, автоматически. Во втором случае результат выводится на график, и вы видите средние значения за сутки.

Что же до Xiaomi Mi Band 6, то он измеряет SpO2 только в режиме реального времени. Однако в Xiaomi датчик SpO2 может отслеживать качество дыхания во сне. У конкурента такой функции нет, хотя ее необходимость – под сомнением, особенно при возможности круглосуточного измерения SpO2.



Huawei Band 6 умеет измерять SpO2 как круглосуточно, так и по запросу / Скриншот 24 канал

Еще одно отличие между устройствами – в количестве поддерживаемых спортивных режимов. В Huawei Band 6 их 96, а в Mi Band 6 – всего 30. Оба гаджеты автоматически определяют активность и предлагают начать запись данных, а Mi Band 6 еще и автоматически ставит запись на паузу в случае остановки. Из-за этого данные, записанные Huawei Band 6 и Mi Band 6, могут несколько отличаться.

Оба устройства умеют определять время засыпания и пробуждения, фазы сна, а также отслеживать дневной сон.



Huawei Band 6 имеет удобную контактную зарядку / Фото

Смарт-часы Huawei поддерживают функцию "умный будильник". У Mi Band 6 из коробки такой функции нет, но ее можно получить с помощью сторонних приложений. Кстати, в отличие от Huawei Band 6, который работает только с приложением "Huawei Здоровье", фитнес-браслет Xiaomi может работать с альтернативными приложениями от сторонних производителей.

Также отметим гибкость настроек устройств. Обе модели имеют множество циферблатов и настроек уведомлений.

Итог

Как у Xiaomi Mi Band 6, так и у Huawei Band 6 немало преимуществ и особенностей, однако объективно у Huawei Band 6 плюсов все-таки больше. При том, что оба гаджета из одной ценовой категории, новинка от Huawei является полноценными смарт-часами с возможностями фитнес-браслета – и это как функционально ощутимо, так и видно внешне. Да и дизайн устройства, следует признать, более выигрышный, чем у конкурента.

Итак, выбор за вами. Кстати, сейчас Huawei Band 6 можно купить со скидкой – по цене 1444 гривны.