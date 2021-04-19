Что такое Choice SDK и для чего он нужен

Choice SDK позволяет разработчикам трансформировать GMS-приложения, связанные с сервисами Google, в HMS-приложения, ориентированные на сервисы Huawei. Таким образом пользователи Huawei получают полноценные, полностью рабочие программные продукты, которые можно будет беспрепятственно загружать из магазина AppGallery.



Благодаря Choice SDK разработчики смогут быстро транспортировать приложения для AppGallery / Фото Huawei

Интересно, что Choice SDK сначала разрабатывался для Raiffeisen Bank International и его приложения. Однако популярность инструмента убедила Huawei сделать его доступным для разработчиков во всем мире, открыв его исходный код. С тех пор, к примеру, в Австрии Choice SDK использует Почтовая служба, Национальное телевидение и Австрийская федеральная железная дорога.

Huawei сумела очень тонко решить проблему работы GMS-приложений на своих устройствах. Благодаря Choice SDK разработчикам стало удобно оптимизировать свои продукты к сервисам компании и переносить их в магазин AppGallery. Скорость переноса – не молниеносная, но расходы на доработку продуктов значительно сократится, ведь не придется создавать с нуля.

Разработчики и студии по всей Европе хотели бы присоединиться к AppGallery, но считают, что на это может уйти много ресурсов,

– пояснил управляющий партнер Bluesource Мартин Шпренгсейс-Коглер.

По словам руководителя Bluesource, Choice SDK имеет простой автономный переключатель, который упрощает создание приложений, давая разработчикам возможность быстро и экономично адаптировать и переносить новые и доработанные продукты в AppGallery.

Простота и удобство для разработчиков приложений



Благодаря Choice SDK количество приложений в AppGallery возрастет / Фото Huawei

Как обещает Huawei, нововведение сократит время работы над версией приложений для AppGallery примерно вдвое. Это существенное ускорение, учитывая то, сколько времени тратится на создание продуктов.

Choice SDK стал большим шагом к полной автономности инфраструктуры Huawei. Китайская компания является серьезным игроком на рынке информационно-коммуникативных технологий и оборудования. Поэтому новый инструмент заинтересует многих производителей приложений. А перспективы создания огромной инфраструктуры на базе Harmony OS делают сотрудничество с Huawei еще интереснее.

Больше всего преимуществ получат пользователи Huawei

Во впечатляющих перспективах экосистемы Huawei убеждают темпы роста AppGallery: с 530 миллионами активных пользователей сервис стал третьим по величине в мире. Количество зарегистрированных на платформе разработчиков составляет 2,3 миллиона, а это на 77% больше, чем в прошлом году, и из них 300 тысяч – за пределами Китая. С HMS Core интегрировано уже 120 тысяч программ, что по сравнению с прошлым годом больше на 118%!



Разработчики смогут легко и быстро адаптировать приложения для AppGallery / Фото Huawei

Что это означает для обычного пользователя? А то, что сегодня вы найдете в AppGallery не менее 85% приложений, которыми пользуетесь каждый день. А совсем скоро, благодаря Choice SDK, их станет еще больше.