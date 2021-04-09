Информации о запуске новых устройств от тайваньского производителя HTC поделилось издание DigiTimes, ссылаясь на анонимные источники. По их словам, уже в этом квартале компания представит новые смартфоны с поддержкой 5G, а также некие AR/VR-продукты.

Интересно Обезьяна сыграла в пинг-понг на компьютере с помощью имплантата Neuralink

Что известно о новинках

Формальным подтверждением быстрого анонса является то, что HTC снизила цену на свой первый 5G-смартфон — HTC U20 5G. Сейчас он стоит 490 долларов США. Это уровень, который позволит конкурировать с подобными по характеристикам моделями других брендов, включая Xiaomi, Oppo и Vivo.

Что касается AR/VR-продуктов, сообщается, что HTC расширит семейство VIVE устройствами для общения, обучения и рабочих задач. Более подробной информации пока нет.

Все эти продукты, по словам источников, планируется выпустить уже в текущем квартале. Однако есть вероятность, что их запуск будет отложен в связи с глобальным дефицитом.

Компания HTC, к сожалению, не является одной из тех компаний, чьи устройства ежегодно ожидают миллионы людей, следя за каждой ее новостью. Производитель нечасто появляется в новостях и редко делает громкие анонсы. Хотя когда-то выпускал хорошие и популярные смартфоны, и даже изготавливал для Google смартфоны серии Nexus.