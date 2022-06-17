Хроники Рогозина: Twitter наконец-то заблокировал главу "Роскосмоса" из-за высказываний об Украине

Дмитрий Рогозин известен острыми и неуместными высказываниями. Он является одним из самых громких рупоров Путина и не скупится на выпады в сторону Украины. Похоже, его свободе слова в Twitter пришел конец: соцсеть забанила решиста.

Как сообщает сам Рогозин на своем телеграмм-канале, блокировка временная. Однако она будет снята только при условии удаления твита, направленного против Украины.

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Что известно

В провокационном сообщении рашист написал следующее: "Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".

Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду,

– сообщает Рогозин.

Сообщение, которое получил Рогозин / Фото Дмитрия Рогозина

Модераторы Twitter подчеркнули, что

Российский политик добавляет, что публикует твиты с 2009 года, когда еще занимал другую должность. Он использовал страницу для "полемики с западными СМИ и официальными страницами НАТО в ЕС". Сейчас его твиттер ведет кто-то из помощников, копируя публикации с канала в телеграмме.

К сожалению, твиттер превратился в свалку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды,

– такими словами завершается сообщение.

Стоит отметить, что в последние годы Рогозин использовал соцсеть скорее для того, чтобы опозориться перед всем миром, публикуя разнообразную чушь и вступая в ссоры с Илоном Маском, которого, судя по всему, яростно ненавидит. Он обвинял миллиардера в попытках захватить власть в мире, упрекал его в передаче Украине оборудования Starlink, рекомендовал названия для новой соцсети – все странным образом были связаны с туалетом. Кроме того, недавно он объявил список предприятий Украины, которые хочет присвоить Россия.