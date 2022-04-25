Хроники Рогозина: третья мировая, орбитальный самолет и оружие массового поражения – новые заявления

Дмитрий Рогозин снова показался миру. На этот раз он сделал несколько заявлений о возможных причинах третьей мировой, самолете Boeing X-37, запущенном Штатами, и оружии массового поражения.

Глава российского космического агентства внезапно упомянул об американском орбитальном самолете Boeing X-37, запуск которого состоялся еще в 2020 году. Именно в нем Рогозов увидел опасность.

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Страшный Boeing X-37

Политик заявил, что самолет может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.

У нас нет никакой внятной информации от США о назначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы [имеются в виду органы, добывающие информацию, а не ресурсы – 24 канал] имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет,

– заявил Рогозин.

Рогозин отметил, что российская сторона уверена, что с помощью Boeing X-37 США пытаются вывести в космос оружие.



Компьютерный рендер самолета Boeing X-37 / Фото NASA

Третья мировая Рогозина

, 18 мая 2020 года ракета Atlas V вывела на орбиту беспилотный экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37, предназначенный для тестирования технологий космических полетов при нахождении в космосе и вхождении в атмосферу. Это корабль многоразового использования. Среди известного оборудования и экспериментов были микроспутники от курсантов ВВС, семена и материалы от НАСА (для проверки длительного их пребывания в открытом космосе) и неизвестный аппарат от военных моряков для превращения солнечной энергии в микроволновое направленное излучение для передачи на Землю.

Также гендиректор Роскосмоса считает, что вероятным основанием для начала третьей мировой войны станет использование противоспутникового оружия против аппарата другой страны.

Следует иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата – это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно абсолютно,

– Дмитрий Рогозин

Он также подверг критике предложение США установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия.

, США заявили о прекращении испытаний противоспутниковых ракет, призывая Россию, Китай и Индию последовать этому примеру. Рогозин заявил, что США уже провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение и теперь "изображают из себя голубя мира".