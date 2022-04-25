Глава российского космического агентства внезапно упомянул об американском орбитальном самолете Boeing X-37, запуск которого состоялся еще в 2020 году. Именно в нем Рогозов увидел опасность.

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Страшный Boeing X-37

Политик заявил, что самолет может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.

У нас нет никакой внятной информации от США о назначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы [имеются в виду органы, добывающие информацию, а не ресурсы – 24 канал] имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет,

– заявил Рогозин.

Рогозин отметил, что российская сторона уверена, что с помощью Boeing X-37 США пытаются вывести в космос оружие.



Компьютерный рендер самолета Boeing X-37 / Фото NASA

Напомним, 18 мая 2020 года ракета Atlas V вывела на орбиту беспилотный экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37, предназначенный для тестирования технологий космических полетов при нахождении в космосе и вхождении в атмосферу. Это корабль многоразового использования. Среди известного оборудования и экспериментов были микроспутники от курсантов ВВС, семена и материалы от НАСА (для проверки длительного их пребывания в открытом космосе) и неизвестный аппарат от военных моряков для превращения солнечной энергии в микроволновое направленное излучение для передачи на Землю.

Третья мировая Рогозина

Также гендиректор Роскосмоса считает, что вероятным основанием для начала третьей мировой войны станет использование противоспутникового оружия против аппарата другой страны.

Следует иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата – это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно абсолютно,

– Дмитрий Рогозин

Он также подверг критике предложение США установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия.

Напомним, США заявили о прекращении испытаний противоспутниковых ракет, призывая Россию, Китай и Индию последовать этому примеру. Рогозин заявил, что США уже провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение и теперь "изображают из себя голубя мира".