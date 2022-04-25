Глава российского космического агентства внезапно упомянул об американском орбитальном самолете Boeing X-37, запуск которого состоялся еще в 2020 году. Именно в нем Рогозов увидел опасность.

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Страшный Boeing X-37

Политик заявил, что самолет может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.

У нас нет никакой внятной информации от США о назначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы [имеются в виду органы, добывающие информацию, а не ресурсы – 24 канал] имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет,
– заявил Рогозин.

Рогозин отметил, что российская сторона уверена, что с помощью Boeing X-37 США пытаются вывести в космос оружие.

Компьютерный рендер самолета Boeing X-37
Компьютерный рендер самолета Boeing X-37 / Фото NASA

Третья мировая Рогозина

Также гендиректор Роскосмоса считает, что вероятным основанием для начала третьей мировой войны станет использование противоспутникового оружия против аппарата другой страны.

Следует иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата – это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно абсолютно,
– Дмитрий Рогозин

Он также подверг критике предложение США установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия.