Глава российского космического агентства внезапно упомянул об американском орбитальном самолете Boeing X-37, запуск которого состоялся еще в 2020 году. Именно в нем Рогозов увидел опасность.
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Страшный Boeing X-37
Политик заявил, что самолет может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения.
У нас нет никакой внятной информации от США о назначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы [имеются в виду органы, добывающие информацию, а не ресурсы – 24 канал] имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет,
– заявил Рогозин.
Рогозин отметил, что российская сторона уверена, что с помощью Boeing X-37 США пытаются вывести в космос оружие.
Компьютерный рендер самолета Boeing X-37 / Фото NASA
Третья мировая Рогозина
Также гендиректор Роскосмоса считает, что вероятным основанием для начала третьей мировой войны станет использование противоспутникового оружия против аппарата другой страны.
Следует иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата – это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно абсолютно,
– Дмитрий Рогозин
Он также подверг критике предложение США установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия.