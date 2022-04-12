Хроники Рогозина: российский политик уверен, что цель Маска – безграничная власть, а не Марс

Дмитрий Рогозин снова отметился острыми заявлениями. На этот раз он обвинил Илона Маска в том, что вся его деятельность является лишь прикрытием, а желает он только одного – власти.

Глава Роскосмоса дал интервью пропагандистам "РИА Новости" и выразил уверенность в том, что американского миллиардера действительно интересует контроль над "думами" людей – не только в США, а во всем мире. Судя по тому, как часто Рогозин говорит о Маске, последний уже давно и очень крепко засел в его думах. 24 канал ознакомился со словами рашиста.

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Маск – повелитель мира

По словам Рогозина, ракеты Falcon 9 были созданы именно в погоне за властяю. Они нужны, чтобы запускать спутники Starlink, которые будут "создавать интернет" тем самым его контролируя. Это даст Маску контроль и над всеми СМИ.

Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздавать его орбитальную группировку, выводимую его же ракетами. Вот оно – вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который руководствуется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США,

– считает Рогозин.

При этом освоение Марса, по его мнению, является лишь "словесной чепухой", призванной поддерживать пропагандистский эффект необычного "Homo sapiens 2.0", "провидца-мессии", который к нашему удивлению оказался нашим современником.

Отрывок интервью Рогозина, в котором он говорит об Илоне Маске: видео

. В последний раз, когда Рогозин пытался задеть Илона Маска, он не придумал ничего другого, как предложить предпринимателю, который тогда спросил свою аудиторию, хочет ли она новую соцсеть, три вероятных названия для возможного сервиса. Как выяснилось, все они связаны с темой туалетов.