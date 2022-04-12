Глава Роскосмоса дал интервью пропагандистам "РИА Новости" и выразил уверенность в том, что американского миллиардера действительно интересует контроль над "думами" людей – не только в США, а во всем мире. Судя по тому, как часто Рогозин говорит о Маске, последний уже давно и очень крепко засел в его думах. 24 канал ознакомился со словами рашиста.
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Маск – повелитель мира
По словам Рогозина, ракеты Falcon 9 были созданы именно в погоне за властяю. Они нужны, чтобы запускать спутники Starlink, которые будут "создавать интернет" тем самым его контролируя. Это даст Маску контроль и над всеми СМИ.
Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздавать его орбитальную группировку, выводимую его же ракетами. Вот оно – вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который руководствуется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США,
– считает Рогозин.
При этом освоение Марса, по его мнению, является лишь "словесной чепухой", призванной поддерживать пропагандистский эффект необычного "Homo sapiens 2.0", "провидца-мессии", который к нашему удивлению оказался нашим современником.
Отрывок интервью Рогозина, в котором он говорит об Илоне Маске: видео