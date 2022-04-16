Хроники Рогозина: Роскосмос работает над баллистическими ракетами, "не имеющими аналогов"

В условиях, когда мир отказывается от сотрудничества с Россией, в том числе по космическим программам, Роскосмосу приходится искать альтернативные виды деятельности. Нашли их, конечно, в оружии.

12 апреля Путин покинул свой бункер, чтобы встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозином. А уже 14 апреля последний дал интервью "Первому каналу", в котором рассказал об одной из тем, которую обсудили эти двое – создание новых баллистических ракет.

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Россия снова пугает оружием

Как теперь пишут СМИ, ссылаясь на слова Рогозина, Роскосмос занят созданием "боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет, не имеющих аналогов в мире". Что именно предполагается и какие уникальные особенности продемонстрируют эти ракеты, не уточняют.

Конечно, здесь хочется пошутить, что они будут сделаны из дерева, а будут летать на энергии молитв патриарха Кирилла – таких аналогов точно никто не имеет – однако и без шуток есть о чем задуматься. Российская промышленность сегодня страдает от тотальной нехватки ресурсов и комплектующих. Если в почти безвыходной ситуации оказались такие отрасли как машиностроение, авиация, медицина, потребительская электроника и даже книгопечатание, то не ясно, на что надеется государство-оккупант в случае ракетостроения, нуждающегося в сложных новейших технологиях, которые Россия точно не получит из-за санкций.

Тем не менее, подконтрольные Кремлю СМИ традиционно заявляют об уверенности в успехе. Так, пропагандисты ТАСС пишут, что Путин верит в то, что Роскосмос справится с возложенной на него задачей.

Можно догадаться, что разговор касался, прежде всего, тех опытно-конструкторских работ, которые ведет Роскосмос, наши предприятия, наша боевая часть Роскосмоса по созданию самых современных не имеющих аналогов в мире боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет... Он уверен, что мы с этой задачей справимся,

– говорит Рогозин.

Как обычно бывает в России, проект, вероятно, будет существовать только на словах и бумаге. На время о нем просто забудут, а потом сделают заявление о переносе сроков исполнения, если и вообще еще когда-нибудь вспомнят.