Хроники Рогозина: Роскосмос работает над баллистическими ракетами, "не имеющими аналогов"
Источник:Пропагандисты "ТАСС"
В условиях, когда мир отказывается от сотрудничества с Россией, в том числе по космическим программам, Роскосмосу приходится искать альтернативные виды деятельности. Нашли их, конечно, в оружии.
12 апреля Путин покинул свой бункер, чтобы встретиться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозином. А уже 14 апреля последний дал интервью "Первому каналу", в котором рассказал об одной из тем, которую обсудили эти двое – создание новых баллистических ракет.
Интересно Европейское космическое агентство прекращает совместную с Россией деятельность по миссиям на Луну
Россия снова пугает оружием
Как теперь пишут СМИ, ссылаясь на слова Рогозина, Роскосмос занят созданием "боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет, не имеющих аналогов в мире". Что именно предполагается и какие уникальные особенности продемонстрируют эти ракеты, не уточняют.
Конечно, здесь хочется пошутить, что они будут сделаны из дерева, а будут летать на энергии молитв патриарха Кирилла – таких аналогов точно никто не имеет – однако и без шуток есть о чем задуматься. Российская промышленность сегодня страдает от тотальной нехватки ресурсов и комплектующих. Если в почти безвыходной ситуации оказались такие отрасли как машиностроение, авиация, медицина, потребительская электроника и даже книгопечатание, то не ясно, на что надеется государство-оккупант в случае ракетостроения, нуждающегося в сложных новейших технологиях, которые Россия точно не получит из-за санкций.
Тем не менее, подконтрольные Кремлю СМИ традиционно заявляют об уверенности в успехе. Так, пропагандисты ТАСС пишут, что Путин верит в то, что Роскосмос справится с возложенной на него задачей.
Можно догадаться, что разговор касался, прежде всего, тех опытно-конструкторских работ, которые ведет Роскосмос, наши предприятия, наша боевая часть Роскосмоса по созданию самых современных не имеющих аналогов в мире боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет... Он уверен, что мы с этой задачей справимся,
– говорит Рогозин.
Как обычно бывает в России, проект, вероятно, будет существовать только на словах и бумаге. На время о нем просто забудут, а потом сделают заявление о переносе сроков исполнения, если и вообще еще когда-нибудь вспомнят.