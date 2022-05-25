Судя по всему, Рогозин уверен, что Россия захватит Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области – заводы этих регионов фигурируют в перечне на "налаживание работы". Традиционно для рашистов с неизлечимыми ментальными недугами, он называет это "освобождением". 24 канал заглянул в вишлист одного из самых преданных путинских прислужников.

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Мечты, которые никогда не сбудутся

Началось все с того, что 21 мая пропагандистское издание "ТАСС", опубликовало материал под заголовком "Роскосмос готов наладить работу предприятий на освобожденных в рамках специальной военной операции территориях".

В статье говорилось об интервью Рогозина телеканалу "Россия 24", в котором он посягнул на украинские предприятия космической отрасли.

Что касается освобожденных территорий, где успешно проведена специальная военная операция, там Роскосмос, прежде всего, интересует то, что связано с космосом, то, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи большого Советского Союза как крупного космического государства: это предприятия, которые находятся в Харьковской области, в Киевской области, в Днепропетровской области,

– цитируют слова оккупанта псевдожурналисты.

Тогда он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь, лишь сказал, что Россия "вполне может наладить нормальную жизнь, возобновить производство, дать рабочие места гражданам". Однако вчера, 24 мая, на официальном сайте "Роскосмоса" появился список из восьми наименований.

В городе Днепр, который рашисты назвали "Днепропетровском", мечтают оккупировать:

Конструкторское бюро "Южное".

Южный машиностроительный завод им. О. М. Макарова.

В Киеве:

Завод "Арсенал".

Предприятие "Киевприбор".

Киевский радиозавод.

В Харькове:

Научно-производственная организация "Хартрон" и дочернее предприятие "Хартрон-Аркос", производящие системы управления для ракетно-космической техники.

Конструкторское бюро "Полисвит".

Научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар".

В течение многих десятилетий КБ "Южное" разрабатывало ракетно-космическую технику в плотной кооперации с предприятиями РСФСР. В постсоветское время это плодотворное взаимодействие продолжилось с Россией. Однако после событий 2014 года оно было полностью прекращено,

– ноет Рогозин, который никак не может примириться с тем фактом, что его время безвозвратно прошло.

Вероятно, наглый рашист не в курсе, что из Киевской области армию педофилов и нищих уже давно прогнали украинские Защитники, а в Днепр их металлолом так и не доехал. Кроме того, ВСУ постепенно освобождают и Харьковскую область. Город выстоял.

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