Хроники Рогозина: Роскосмос готовится к захвату немецкого телескопа на орбите Земли

Западное технологическое издание The Byte сообщило о желании России получить контроль над космическим телескопом, находящимся на орбите планеты. Важный нюанс: принадлежит он Германии.

Аппарат был запущен три года назад российской ракетой-носителем "Протон". Особенность его в том, что он совмещает в себе несколько отдельных частей. Одна из них – основной инструмент под названием eROSITA. Это рентгеновская обсерватория, построенная Институтом внеземной физики Макса Планка (MPE) в Германии. Вторая – инструмент ART-XC, российский высокоэнергетический рентгеновский телескоп.

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Спутник не работает – Рогозин свирепствует.

После российского вторжения в Украину Германия прекратила сотрудничество с "Роскосмосом". Инструмент eROSITA с 26 февраля перешел в Безопасный режим. Это, судя по всему, сильно возмутило Дмитрия Рогозина, хозяйничающего сейчас в российском космическом агентстве. Он хочет получить контроль над прибором.

Я дал указание начать процесс возобновления работы немецкого телескопа в системе "Спектр-РГ", чтобы он работал вместе с русским телескопом. […] Несмотря на требование Германии закрыть один из двух телескопов в "Спектр-РГ", российские специалисты настаивают на продолжении его работы. Соответствующие решения "Роскосмос" примет в ближайшее время,

– цитирует слова Рогозина немецкая телекомпания Deutsche Welle, ссылаясь на его слова, сказанные в эфире российского государственного телевидения.

Немецкие ученые теперь предупреждают, что включение eROSITA без участия немецкого разработчика технологии может причинить ему вред, приведя к поломке. В этом уверен и российский ученый астрофизик Рашид Суняев, на которого ссылается Deutsche Welle.

Однако Рогозину, похоже, все равно. Он говорит: "Они – люди, принявшие решение закрыть телескоп, – не имеют морального права прекращать это исследование для человечества только потому, что их профашистские взгляды близки нашим врагам."

Коротко об eROSITA: