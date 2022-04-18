Хроники Рогозина: оппонент Илона Маска наконец высказался о намерениях купить весь Twitter

В конце прошлой недели Илон Маск предложил Совету директоров Twitter продать ему 100% акций компании. Скандальный Дмитрий Рогозин просто не мог пройти мимо этой новости и прокомментировал ее.

Ровно неделя прошла с того времени, когда Рогозин обвинял Илона Маска, что тот вообще не собирается колонизировать Марс, как о том говорит. Истинная его цель, по мнению путинского прислужника, заключается в безграничной власти над "мыслями" людей. На этот раз обвинения пошли той же дорогой.

Ранее Илон Маск хочет полностью владеть Twitter и предлагает выкупить 100% акций по завышенной цене

Захватчик Маск и другие фантазии Рогозина

Рогозин уверен: Маск не заинтересован в свободе слова, а лишь желает власти над твитером.

Смешно читать глупости о борьбе Белого Дома и Илона Маска за Twitter. Ситуация подается так, якобы южноамериканский мультимиллиардер борется за свободу слова в этой соцсети, а американские демократы, которые засели во власти, этому сопротивляются. Товарищи, прекратите вешать нашим гражданам лапшу на уши! Борьба идет за обладание над влиятельной соцсетью, а не за свободу слова в ней. Это борьба за власть между властью формальной и властью денежных мешков,

– написал рашист во вражеской соцсети, которую власти его страны заблокировали.

Тем временем в сети шутят о том, что на самом деле Илон Маск купил акции компании лишь для того, чтобы заблокировать учетную запись Рогозина и больше не читать его неуместные твиты.

Их споры тянутся еще с 2014 года, когда глава Роскосмоса угрожал прекратить оказание услуг по доставке американских астронавтов на орбиту российскими ракетами и предложил в таком случае пользоваться батутами.

Спустя несколько лет, когда SpaceX создала собственную ракету, Маск иронично ответил, что батут работает.

С тех пор Рогозин нередко пытается подшучивать над миллиардером, присылая ему разного рода комментарии.