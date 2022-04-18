Ровно неделя прошла с того времени, когда Рогозин обвинял Илона Маска, что тот вообще не собирается колонизировать Марс, как о том говорит. Истинная его цель, по мнению путинского прислужника, заключается в безграничной власти над "мыслями" людей. На этот раз обвинения пошли той же дорогой.

Ранее Илон Маск хочет полностью владеть Twitter и предлагает выкупить 100% акций по завышенной цене

Захватчик Маск и другие фантазии Рогозина

Рогозин уверен: Маск не заинтересован в свободе слова, а лишь желает власти над твитером.

Смешно читать глупости о борьбе Белого Дома и Илона Маска за Twitter. Ситуация подается так, якобы южноамериканский мультимиллиардер борется за свободу слова в этой соцсети, а американские демократы, которые засели во власти, этому сопротивляются. Товарищи, прекратите вешать нашим гражданам лапшу на уши! Борьба идет за обладание над влиятельной соцсетью, а не за свободу слова в ней. Это борьба за власть между властью формальной и властью денежных мешков,

– написал рашист во вражеской соцсети, которую власти его страны заблокировали.

Тем временем в сети шутят о том, что на самом деле Илон Маск купил акции компании лишь для того, чтобы заблокировать учетную запись Рогозина и больше не читать его неуместные твиты.

Их споры тянутся еще с 2014 года, когда глава Роскосмоса угрожал прекратить оказание услуг по доставке американских астронавтов на орбиту российскими ракетами и предложил в таком случае пользоваться батутами.

Спустя несколько лет, когда SpaceX создала собственную ракету, Маск иронично ответил, что батут работает.

С тех пор Рогозин нередко пытается подшучивать над миллиардером, присылая ему разного рода комментарии.

Напомним, Илон Маск купил 73 486 938 акций Twitter, что составляет 9,2 процента всех акций компании. За это он отдал почти три миллиарда долларов. Позже появилась информация, что новый совладелец соцсети войдет в Совет директоров, однако в день, когда должны были начаться его полномочия, он передумал и сделал предложение остальным акционерам продать ему все 100 процентов компании по цене на 6 миллиардов долларов больше, чем она стоит. Известно, что как минимум один из акционеров, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, уже отказал Маску, заявив, что цена, которую он предлагает, все равно недостаточная.