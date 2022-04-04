Хроники Рогозина: главный косморашист поздравил НАТО с днем рождения скрытыми угрозами

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил приветствовать НАТО с днем рождения. Однако в итоге его сообщение стало похоже на скрытые угрозы в адрес альянса.

Военно-политический союз государств Северной Америки и Европы начал свою историю 4 апреля 1949 года. Сегодня он празднует 73 годовщину.

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Поздравления по-рогозински

Публикация появилась в телеграмм-канале российского политика.

Он устроил краткий экскурс в историю НАТО, перечислив первые страны, которые вступили в организацию – Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция.

А после этого назвал альянс "главной угрозой миру, пережившему Вторую мировую войну".

К сообщению он добавил спутниковую фотографию штаб-квартиры НАТО. Она находится в Бельгии, в северо-восточной части Брюсселя.



Спутниковый снимок штаб-квартиры НАТО / Фото Дмитрия Рогозина

Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Мы наблюдаем за вами. Имейте в виду,

– написал Рогозин.

Что он хотел этим сказать и чего добиться, неясно. Разумеется, страны НАТО прекрасно знают о российских спутниках и их возможностях. Равно как и имеют свои аппараты на орбите, которые наблюдают за территорией России. Поэтому такие "страшилки" вряд ли способны произвести впечатление. Однако смысл в словах и действиях главы Роскосмоса искать бесполезно, особенно если учесть все то, что он говорил раньше.