Хроники Рогозина: глава Роскосмоса снова пытается шутить над Илоном Маском

В последнее время интересным трендом в твиттере является шутка над скандальным российским политиком Дмитрием Рогозином. Тот, в свою очередь, изо всех сил пытается показать, будто он тоже знает, что такое юмор. Но удачно ли?

24 канал попытался найти хоть что-нибудь смешное в словах Рогозина. Однако значительно смешнее оказались ответы пользователей сети самому Рогозину. К примеру, то, что твитнули Anonymous.

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Рогозин пробует юмор

Все началось с сообщения Илона Маска, в котором предприниматель спросил свою аудиторию, нужна ли миру новая соцсеть на замену Twitter, который, по его мнению, не соблюдает принципы демократии и свободы слова.

Через несколько часов Рогозин, страна которого заблокировала твиттер на своей территории, опубликовал издевательский ответ, в котором попытался подколоть Маска.

Российский чиновник любит удалять свои сообщения, когда они поднимают скандал, поэтому для страховки даем скриншот его сообщению. Сам же твит теперь можно найти по этой ссылке.



Твит Дмитрия Рогозина, которым он ответил Илону Маску / Скриншот 24 канала

"Отличная идея, мистер Маск! Я предлагаю вам на выбор несколько названий новой социальной сети, которые вам должны понравиться: 1. Фарфоровый трон. 2. Кишечные твиты. 3. Мама, я это сделал!"

– написал Рогозин.

Отметим, что первое "название" связано с другим твитом Илона Маска, в котором он написал, что половина его публикаций в соцсети "сделана на фарфоровом троне", имея в виду унитаз. С этим же предметом интерьера связаны два других пункта. Каких-либо вариантов, не связанных с темой туалетов, у Рогозина не нашлось.

Реакция

Илон Маск ничего не ответил скандальному политику. Однако пользователи сами открыли в комментариях местный филиал ада, выражая все, что думают об одиозном решителе. Наиболее отличилось хакерское объединение Anonymous, опубликовавшее gif-файл со старым мемом, на котором один ребенок переезжает другую игрушечной машиной, при этом первый обозначен флагом Украины, а второй – России.

Противостояние шуток и насмешек между Маском и Рогозином длится не один год. Еще в 2014 году чиновник страны-оккупанта пригрозил остановить сотрудничество с США в космической отрасли, порекомендовав им запускать астронавтов на МКС с помощью батута. Через несколько лет Илон Маск успешно запустил космический корабль Crew Dragon и ответил: "Батут работает".

Однако Миллиардер – не единственный, кто смеется над Рогозиным в твиттере. Так, недавно бывший астронавт Скотт Келли посоветовал ему искать работу в Макдональдсе, намекая, вероятно, на санкции, потенциально приведущие к прекращению российской космической программы. Обиженный оккупант ответил.