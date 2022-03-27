24 канал попытался найти хоть что-нибудь смешное в словах Рогозина. Однако значительно смешнее оказались ответы пользователей сети самому Рогозину. К примеру, то, что твитнули Anonymous.

Интересно Илон Маск задумался над созданием собственной соцсети: зачем она ему

Рогозин пробует юмор

Все началось с сообщения Илона Маска, в котором предприниматель спросил свою аудиторию, нужна ли миру новая соцсеть на замену Twitter, который, по его мнению, не соблюдает принципы демократии и свободы слова.

Через несколько часов Рогозин, страна которого заблокировала твиттер на своей территории, опубликовал издевательский ответ, в котором попытался подколоть Маска.

Российский чиновник любит удалять свои сообщения, когда они поднимают скандал, поэтому для страховки даем скриншот его сообщению. Сам же твит теперь можно найти по этой ссылке .



Твит Дмитрия Рогозина, которым он ответил Илону Маску / Скриншот 24 канала

"Отличная идея, мистер Маск! Я предлагаю вам на выбор несколько названий новой социальной сети, которые вам должны понравиться: 1. Фарфоровый трон. 2. Кишечные твиты. 3. Мама, я это сделал!"

– написал Рогозин.

Отметим, что первое "название" связано с другим твитом Илона Маска, в котором он написал , что половина его публикаций в соцсети "сделана на фарфоровом троне", имея в виду унитаз. С этим же предметом интерьера связаны два других пункта. Каких-либо вариантов, не связанных с темой туалетов, у Рогозина не нашлось.

Реакция

Илон Маск ничего не ответил скандальному политику. Однако пользователи сами открыли в комментариях местный филиал ада, выражая все, что думают об одиозном решителе. Наиболее отличилось хакерское объединение Anonymous, опубликовавшее gif-файл со старым мемом, на котором один ребенок переезжает другую игрушечной машиной, при этом первый обозначен флагом Украины, а второй – России.

Противостояние шуток и насмешек между Маском и Рогозином длится не один год. Еще в 2014 году чиновник страны-оккупанта пригрозил остановить сотрудничество с США в космической отрасли, порекомендовав им запускать астронавтов на МКС с помощью батута. Через несколько лет Илон Маск успешно запустил космический корабль Crew Dragon и ответил: "Батут работает".