Очередная "блестящая" идея Рогозину пришла в голову после того, как Япония решила изменить написание названия украинской столицы. Об этом в России сообщило пропагандистское информагентство ТАСС.

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Kyiv not Kiev по-японски

Как пишет сам Рогозин, цитируя ТАСС, в японском языке написание слова "Киев" до сих пор было основано на русской версии.

Слово писалось тремя символами азбуки катакана и произносилось как "Киефу".

Теперь это слово будут записывать и произносить как "Киу" – двумя символами катаканы – исходя из написания и произношения на украинском языке.

Судя по всему, инициатива принадлежит Министерству обороны Японии. Оно первым начало использовать новое название. Кроме того, написание "Киу" уже переняли некоторые крупные СМИ.

Жесткий ответ России

Это крайне не понравилось Дмитрию Рогозину. В лучших русских традициях "дворовых разборок" он поспешил выдумать прозвище японской столице, городу Токио.

Отмечая передовые позиции Минобороны Японии в выдвижении самых нелепых санкций, Роскосмос на всех картах дистанционного зондирования Земли теперь будет называть столицу Японии Токио так: "Тик-Токио",

– написал рашистський политик.

Очень жаль, что российских политиков в большей степени волнует то, от чьей версии образуют название Киева другие государства, чем то, есть ли их народу что есть.