Хроники Рогозина: глава Роскосмоса пригрозил сделать будущую космическую станцию России военной

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вновь пробует себя в громких заявлениях. На этот раз он грозится сделать будущую космическую станцию военной, если к России будут относиться враждебно.

Судя по всему, россияне действительно верят в то, что санкции им "только на пользу". Как они собрались строить космическую станцию ​​без западных технологий, неясно. Корпус, вероятно, будут обшивать березовой корой. 24 канал разбирает новую публикацию одного из самых болтливых рашистских политиков.

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Рогозин и геополитическая обстановка

Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной,

– влажные фантазии Рогозина.

Таким образом, политик заявляет, что российская космическая жестянка будет выполнять не только научно-исследовательские функции, но и задачи военного характера.

О собственной станции Россия говорит не первый месяц. Из-за постоянного давления международного сообщества и будущего вывода из эксплуатации МКС оккупанты еще в апреле заявили, что выйдут из проекта и создадут свою космическую станцию ​​– РОСС. Однако теперь об этих намерениях придется забыть. Ведь война против Украины дорого стоит оккупанту – он остался без технологий, поддержки, ресурсов, а скоро останется и без денег.