Судя по всему, россияне действительно верят в то, что санкции им "только на пользу". Как они собрались строить космическую станцию без западных технологий, неясно. Корпус, вероятно, будут обшивать березовой корой. 24 канал разбирает новую публикацию одного из самых болтливых рашистских политиков.
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Рогозин и геополитическая обстановка
Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной,
– влажные фантазии Рогозина.
Таким образом, политик заявляет, что российская космическая жестянка будет выполнять не только научно-исследовательские функции, но и задачи военного характера.