Судя по всему, россияне действительно верят в то, что санкции им "только на пользу". Как они собрались строить космическую станцию ​​без западных технологий, неясно. Корпус, вероятно, будут обшивать березовой корой. 24 канал разбирает новую публикацию одного из самых болтливых рашистских политиков.

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Рогозин и геополитическая обстановка

Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной,

– влажные фантазии Рогозина.

Таким образом, политик заявляет, что российская космическая жестянка будет выполнять не только научно-исследовательские функции, но и задачи военного характера.