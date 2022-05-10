У Рогозина и Маска было много стычек в сети. Эта конкретная началась после того, как путинский прислужник возмутился передачей Украине терминалов Starlink.

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Рашист, лучше всего понимавший нацизм

Напомним, тогда Рогозин написал, среди прочего, что Илон Маск причастен к поставкам средств связи "фашистским силам в Украине". И за это предпринимателю придется "отвечать по-взрослому".

После этого генеральный директор Tesla и SpaceX оставил сообщение следующего содержания: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно познакомиться". Также Маск выразил сомнение относительно того, правильно ли Рогозин понимает смысл слова "нацизм", поскольку ранее он употреблял его в неуместном контексте в отношении полка "Азов".

Тогда Рогозин продолжил спор и решил показать, что он лучше всех понимает, что такое нацизм:

Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, которая потеряла 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ,

– написал Дмитрий Рогозин.

Кроме того, в своем твитере, который он закрыл после новостей о покупке компании Маском, Рогозин прокомментировал слова о смерти при загадочных обстоятельствах. Политик ретвитнул оригинальную публикацию и написал:

Да никому ты не нужен. Кончай дурачиться. Сегодня моя страна отмечает великий день – День Победы над фашизмом. После того, что ты сделал, поставив средства военной связи украинским нацистам, к сожалению, не могу тебя с этим праздником поздравить. Думай, Илон, на чьей ты стороне,

– говорится сообщении.

Напомним, неприязнь Рогозина к Илону Маску продолжается уже не первый год. Это и не удивительно, учитывая успехи, которых достигли компании миллиардера, и провалы, постигшие Россию в последние годы. Зависть, которую Рогозин никак не может одолеть в себе, заставляет его снова и снова прибегать к оскорблениям и угрозам в адрес самого богатого человека мира.