Корейские инженеры сконструировали ховерборд на воздушной подушке
Источник:Robotic Gizmos
Специалисты из Кореи разработали ховерборд, способный парить на небольшом расстоянии над землей используя воздушную подушку. При этом устройство может перевозить человека или же работать как беспилотное средство доставки грузов.
В проекте приняли участие инженеры Корейского научно-исследовательского института атомной энергии и Института науки и технологий Тэгу Кенбук. Им удалось создать ховерборд на воздушной подушке, который по размерам чуть больше лонгборда.
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Как работает ховерборд
Транспорт оснащен парой вентиляторов, нагнетающих воздух в подушку под доской и заставляющих ее подниматься над поверхностью земли. Кроме этого, инженеры создали второй прототип, состоящий из двух половин, связанных между собой петлевым механизмом и способных возвращаться относительно друг друга.
Разработчики продемонстрировали, как ховерборд самостоятельно перемещается к человеку, а затем едет уже с ним, выдерживая его вес. В ролике можно увидеть, что доска может передвигаться разными поверхностями: от ровной плитки до луж и гравия. Судя по видео, ховерборд полностью управляемый, в отличие от предварительной разработки на основе воздушной подушки.
Ховерборд в действии: смотрите видео
Инженеры проявили и другое применение ховерборда. Они предложили использовать его в качестве робота-курьера, который можно погрузить коробками с товарами и отправить в дом клиента. Правда, для этого транспорт еще придется доработать, ведь у него нет ряда необходимых сенсоров для навигации.