В проекте приняли участие инженеры Корейского научно-исследовательского института атомной энергии и Института науки и технологий Тэгу Кенбук. Им удалось создать ховерборд на воздушной подушке, который по размерам чуть больше лонгборда.

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Как работает ховерборд

Транспорт оснащен парой вентиляторов, нагнетающих воздух в подушку под доской и заставляющих ее подниматься над поверхностью земли. Кроме этого, инженеры создали второй прототип, состоящий из двух половин, связанных между собой петлевым механизмом и способных возвращаться относительно друг друга.

Разработчики продемонстрировали, как ховерборд самостоятельно перемещается к человеку, а затем едет уже с ним, выдерживая его вес. В ролике можно увидеть, что доска может передвигаться разными поверхностями: от ровной плитки до луж и гравия. Судя по видео, ховерборд полностью управляемый, в отличие от предварительной разработки на основе воздушной подушки.

Ховерборд в действии: смотрите видео

Инженеры проявили и другое применение ховерборда. Они предложили использовать его в качестве робота-курьера, который можно погрузить коробками с товарами и отправить в дом клиента. Правда, для этого транспорт еще придется доработать, ведь у него нет ряда необходимых сенсоров для навигации.