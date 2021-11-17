Ховерборд Марти МакФлая из фильма "Назад в Будущее" продали на аукционе

Американский фантастический фильм Роберта Земекиса "Назад в Будущее" вошел в историю кинематографа, породив целое поколение фанатов франшизы. До сих пор зрители скупают игрушки и другой мерч по этой вселенной. Но иногда случаются и более дорогие покупки. К примеру, недавно был продан легендарный ховерборд, на котором летал герой трилогии Марти МакФлай.

Соглашение было закрыто на аукционе Propstore 11 ноября 2021 года. За уникальный реквизит заплатили 501 188 долларов, в то время как продавцы ожидали получить всего 100 тысяч.

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Что такое ховерборд и почему он так дорог

Ховерборд – это вымышленное специально для фильмов "Назад в будущем" устройство, напоминающее скейтборд, но для передвижения использующее не колеса, а полет. По сюжету он был способен летать на высоте около семи сантиметров над землей.



Марти МакФлай и его ховерборд в кадре из фильма "Назад в будущее" / Скриншот

После выхода фильмов люди буквально грезили ховербордами – настолько их увлекла идея такого способа передвижения. Масла в огонь подлил сам Роберт Земекис, режиссер оговорился, что в фильмах снималась реальная техника. Люди поверили в существование ховербордов и готовились покупать их, как только они поступят в продажу. Однако этого, конечно, не произошло.

Ховерборд Марти МакФлая / Фото Propstore

Проданный с аукциона реквизит летать не умеет, однако он украшен автографами Земекиса и актера Майкла Дж. Фокса, сыгравшим роль Марти МакФлая. Эта вещь уже давно имеет определенную историческую и культурную ценность. Отсюда и такой ценник. Интересно то, что этот экземпляр не единственный.