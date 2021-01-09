Соцсеть Twitter заблокировала учетную запись еще одного политика. На этот раз речь идет о французском депутате Йоахиме Сон-Форже. Причина – тот выдавал из себя Дональда Трампа и твитил от имени американского президента.

Twitter забанил псевдо-Трампа: детали

После того, как компания навсегда заблокировала аккаунт Трампа, Сон-Форже в своем подтвержденном аккаунте в соцсети сменил имя и фотографию. Кроме того, описание профиля изменил на данные президента США. Интересно, что один из фальшивых твитов псевдо-Трампа состоит лишь из слова "Помогите". Об этом сообщает издание Politico.

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Издание подчеркивает, что это не впервые, когда Сон-Форже попадает в неприятности из-за выдачи себя за другого политика в соцсети. В частности, в апреле 2020 года данные своего профиля он таким же образом сменил на информацию о президенте Франции Эммануэля Макрона.

Тогда Сон-Форже в течение нескольких часов опубликовал ряд сообщений. В одном из них псевдо-Макрон выразил согласие с противоречивыми заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса. Позже политик заявил, что его аккаунт взломали.

Кратко о других громких шагах со стороны Сон-Форже

Родился он в Южной Корее. Сегодня политик представляет граждан Франции в Швейцарии и Лихтенштейне в национальном собрании (французский парламент – 24 канал).

В 2018 году действия депутата в твиттере привели к его выходу из партии Макрона. Сон-Форже подал в отставку после выговора за сексистские твиты, опубликованные им о сенатора Эстер Бенбассу.

В феврале 2020 года он сыграл ключевую роль в распространении видеороликов, которые повредили кандидату Макрона Бенджамину Гриво в борьбе за кресло мэра Парижа.

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