Хотел быть Трампом: Twitter заблокировал французского парламентария – это не первые его выходки
Соцсеть Twitter заблокировала учетную запись еще одного политика. На этот раз речь идет о французском депутате Йоахиме Сон-Форже. Причина – тот выдавал из себя Дональда Трампа и твитил от имени американского президента.
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После того, как компания навсегда заблокировала аккаунт Трампа, Сон-Форже в своем подтвержденном аккаунте в соцсети сменил имя и фотографию. Кроме того, описание профиля изменил на данные президента США. Интересно, что один из фальшивых твитов псевдо-Трампа состоит лишь из слова "Помогите". Об этом сообщает издание Politico.
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Издание подчеркивает, что это не впервые, когда Сон-Форже попадает в неприятности из-за выдачи себя за другого политика в соцсети. В частности, в апреле 2020 года данные своего профиля он таким же образом сменил на информацию о президенте Франции Эммануэля Макрона.
Тогда Сон-Форже в течение нескольких часов опубликовал ряд сообщений. В одном из них псевдо-Макрон выразил согласие с противоречивыми заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса. Позже политик заявил, что его аккаунт взломали.
Кратко о других громких шагах со стороны Сон-Форже
Родился он в Южной Корее. Сегодня политик представляет граждан Франции в Швейцарии и Лихтенштейне в национальном собрании (французский парламент – 24 канал).
В 2018 году действия депутата в твиттере привели к его выходу из партии Макрона. Сон-Форже подал в отставку после выговора за сексистские твиты, опубликованные им о сенатора Эстер Бенбассу.
В феврале 2020 года он сыграл ключевую роль в распространении видеороликов, которые повредили кандидату Макрона Бенджамину Гриво в борьбе за кресло мэра Парижа.
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Коротко о блокировке аккаунта Дональда Трампа
- После штурма Капитолия соцсеть заблокировала профиль американского президента на 12 часов.
- Компании не понравилось сообщение политика, в котором он обратился к своим сторонникам. Хотя Трамп и призвал их расходиться, но в то же время поддержал их намерения.
- После того, как американский президент удалил 3 громких твита, его учетную запись разблокировали. И Трамп опубликовал несколько новых сообщений.
- Однако руководство соцсети не понравилось его сообщение, в котором он отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена. В Twitter это считают намеком на вероятное нападение на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.
- Кроме того, под "бан" попали и сообщения действующего главы Белого дома на аккаунте президента США, который он должен передать Джозефу Байдену. Ранее в Twitter заявляли, что до инаугурации избранного президента полностью обнуляет официальные профили действующей администрации США.
- Сам Трамп такие шаги со стороны компании назвал нарушением свободы слова и попыткой заставить его замолчать.
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