Хорватская компания создала робота для радиационной и химической разведки
Источник:DOK-ING
Хорватская компания DOK-ING представила бронированного наземного робота Komodo. Он предназначен для радиационной, химической и биологической разведки. Машина может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода. В то же время Komodo подходит и для обычных инженерных работ.
Обычно разведку в местах, где может быть применено оружие массового поражения или произошла катастрофа, ведут несколько бойцов с измерительным оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Использование роботов в таких условиях целесообразнее, безопаснее и быстрее.
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Разработкой робототехнических комплексов для разведки в таких экстремальных и опасных условиях занимаются ряда стран.
- В США с 2015 года такие машины создает компания iRobot на базе портативного робота 510 PackBot, который весит 27 килограмм.
- Разработкой робототехнического комплекса для радиационной, химической и биологической разведки занимают и в России. Там применяют наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.
Хорватский робот для разведки в потенциально опасных условиях
Недавно свою разработку в этом направлении продемонстрировала хорватская компания DOK-ING. Она представила наземного робота Komodo 29 июня на своем мероприятии в Загребе.
Это беспилотная бронированная машина на гусеницах, предназначенная для ведения разведки в условиях радиационного, химического и биологического загрязнения. Вместе с тем работа Komodo вполне можно применять и для обычных инженерных работ.
Характеристики хорватского робота Komodo
Komodo весит 17 тонн и оснащен гибридной силовой установкой с дизель-генератора, приводных электродвигателей и комплекта аккумуляторных батарей. Благодаря последним он может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода.
- Робот развивает скорость до 30 километров в час, и на пути умеет распознавать и объезжать препятствия.
- Чтобы перемещать грузы, у него есть манипулятор в задней части и бульдозерный нож-щит в передней. Первый поднимает до 900 килограмм, а второй – до двух тонн.
- Нож-щит способен также перемещать препятствия весом до десяти тонн и удалять почву во время дезактивации поверхностей.
Фотографии робота-разведчика Komodo
Фото: DOK-ING