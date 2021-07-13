Хорватская компания создала робота для радиационной и химической разведки

Хорватская компания DOK-ING представила бронированного наземного робота Komodo. Он предназначен для радиационной, химической и биологической разведки. Машина может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода. В то же время Komodo подходит и для обычных инженерных работ.

Обычно разведку в местах, где может быть применено оружие массового поражения или произошла катастрофа, ведут несколько бойцов с измерительным оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Использование роботов в таких условиях целесообразнее, безопаснее и быстрее.

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Разработкой робототехнических комплексов для разведки в таких экстремальных и опасных условиях занимаются ряда стран.

В США с 2015 года такие машины создает компания iRobot на базе портативного робота 510 PackBot, который весит 27 килограмм.

Разработкой робототехнического комплекса для радиационной, химической и биологической разведки занимают и в России. Там применяют наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Хорватский робот для разведки в потенциально опасных условиях

Недавно свою разработку в этом направлении продемонстрировала хорватская компания DOK-ING. Она представила наземного робота Komodo 29 июня на своем мероприятии в Загребе.

Это беспилотная бронированная машина на гусеницах, предназначенная для ведения разведки в условиях радиационного, химического и биологического загрязнения. Вместе с тем работа Komodo вполне можно применять и для обычных инженерных работ.

Характеристики хорватского робота Komodo

Komodo весит 17 тонн и оснащен гибридной силовой установкой с дизель-генератора, приводных электродвигателей и комплекта аккумуляторных батарей. Благодаря последним он может работать при высоких температурах, полном задымлении и отсутствии кислорода.

Робот развивает скорость до 30 километров в час, и на пути умеет распознавать и объезжать препятствия.

Чтобы перемещать грузы, у него есть манипулятор в задней части и бульдозерный нож-щит в передней. Первый поднимает до 900 килограмм, а второй – до двух тонн.

Нож-щит способен также перемещать препятствия весом до десяти тонн и удалять почву во время дезактивации поверхностей.

Фотографии робота-разведчика Komodo

Фото: DOK-ING