Хорошие, но не лучшие: DxOMark представила результаты тестов камеры Google Pixel 6 Pro

Смартфоны линейки Pixel традиционно считаются одними из лучших на рынке по возможностям камер. Их особые алгоритмы обработки изображений даже при сложных условиях выдают результаты значительно лучше, чем у конкурентов. Новый Google Pixel 6 Pro вышел в середине октября и первые экземпляры уже попали в руки своих владельцев. Смартфон активно тестируют и оценивают. В том числе и лаборатория DxOMark.

У специалистов DxOMark возникли некоторые вопросы к смартфону, поэтому он не смог занять первое место в глобальном рейтинге камер. А у пользователей традиционно есть вопросы к самим исследователям.

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Как оценили камеру Pixel 6 Pro

Прежде всего, стоит отметить, что Google Pixel 6 Pro получил тройную основную камеру. Главный сенсор на 50 мегапикселей с 1/1,31-дюймовой матрицей работает в сочетании с 48-мегапиксельной телефотокамерой и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. Фронтальная камера представлена ​​одним 11,1-мегапиксельным датчиком.

После оценки и тестирования камер Pixel 6 Pro набрал 135 баллов.

Таким образом, новинка Google заняла лишь 7 место в глобальном рейтинге.

Опередили его смартфоны Huawei P50 Pro, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra, а также iPhone 13 Pro и Pro Max.



Результаты тестов камер Pixel 6 Pro от DxOMark / Скриншот 24 канала

Если смотреть на оценку отдельных характеристик камеры, то в результате увидим следующее:

143 балла за фотосъемку,

71 балл по возможности зум,

115 за запись видео.

Плюсы

Обозреватели отметили хороший уровень детализации на фото, широкий динамический диапазон и отличные характеристики текстур при съемке с большого расстояния. В частности, отмечается, что в плане передачи мельчайших деталей Pixel 6 Pro превосходит iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro.

Недостатки

К недостаткам камеры Pixel 6 Pro специалисты DxOMark отнесли небольшую глубину резкости, свойственную камерам с таким большим сенсором, особенно при слабом освещении. Также отмечается большое количество шумов при съемке на сверхширокоугольную камеру в условиях низкой освещенности.

Можно ли доверять результатам DxOMark

Стоит упомянуть, что сегодня DxOMark потеряла свой авторитет среди специалистов отрасли и техноблогеров. Преимущественно из-за ряда скандалов с занижением оценок тем устройствам, которым сами обозреватели ставили значительно более высокие баллы, не найдя недостатков, о которых заявляли специалисты DxO.

Последней каплей стал обзор флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra, который сами блогеры оценили очень высоко, а лаборатория раскритиковала и поставила на удивление низкие оценки. В сети возмутились: одни обвиняли в продажности, другие – в предвзятости. С тех пор многие не обращают внимания на выводы DxOMark, а OnePlus вообще прекратила сотрудничество, больше не отправляя свои смартфоны на тесты.

Один из самых известных инсайдеров, Ice universe, на счету которого огромное количество правдивых сливов информации, вообще назвал дураками тех, кто верит в выводы DxOMark.

Таким образом вопрос доверия словам лаборатории остается на собственное усмотрение каждого пользователя. Выбирая смартфон для покупки следует учитывать мнения разных обозревателей, ведь у каждого пользователя свои потребности и предпочтения.