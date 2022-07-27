Сравнительный образец оборудован электромотором, роторами и системой переключения между вертикальным взлетом и горизонтальным полетом. Предполагается, что коммерческая модель Horizon будет разгоняться до 450 км/ч и получит запас хода на 500 километров.

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Что известно о новом аппарате Horizon Aircraft

Horizon Cavorite X5 – это eVTOL, сочетающий в себе элементы классических самолетов, квадрокоптеров и аппаратов-трансформеров. Запатентованная система состоит из неподвижных крыльев, как у обычных самолетов, так и встроенных вентиляторов, скрывающихся под каждым крылом. В режиме крейсерского полета Cavorite X5 полагается на те же механизмы, что и другие электрические самолеты, а в процессе взлета и посадки он задействует роторы.



Horizon Cavorite X5 – гибрид электросамолета и аэротакси / Фото Horizon Aircraft

По словам основателя Horizon Брэндона Робинсона, использование подобной схемы обеспечило eVTOL несколькими преимуществами. В первую очередь сверхнизким лобовым сопротивлением. Забирая вентиляторы под крылья, Cavorite X5 повышает эффективность полета, увеличивает максимальную скорость и снижает расход батареи. Таким образом, аппарат Horizon будет пролетать больше расстояний, чем другие eVTOL со сравнимыми габаритами и спецификациями, уверены разработчики.

Трудно получить такую скорость от многороторной системы, поскольку вы сталкиваетесь со всеми видами флаттера и аэродинамических проблем, эти самолеты просто не предназначены для такой скорости.

– рассказал Робинсон.

Глава Horizon также отметил, что его компания не будет жертвовать безопасностью для рекламных девизов. Поэтому Horizon нацелены на комфортную и безопасную для потенциальных клиентов скорость в 450 км/ч и запас хода около 500 километров. По его словам, другие предприятия уже обещают разгон до 860 км/ч, не понимая, какую опасность тем самым могут подвергнуть своих пассажиров.



Аппарат получит запас хода в 500 километров / Фото Horizon Aircraft

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Что касается рабочего прототипа, то сейчас размах крыльев Cavorite X5 составляет 6,7 метра, его длина – 4,6 метра, вес – около 227 килограмма. Этот аппарат скоро отправится на полигон для тестирования лётных систем. Cavorite X5 будет подниматься в воздух, приземляться и переходить в режим горизонтального полета. Когда на рынке появится полноценная версия eVTOL, у компании пока не решили.