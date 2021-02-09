Объединенные Арабские Эмираты стали второй страной, которая покорила орбиту Марса с первой попытки (первой была Индия). Зонд Hope Mars займется исследованием Марса с орбиты.

Аппарат Hope Mars ( "Надежда") был запущен к Марсу 19 июля 2020 года и 9 февраля 2021 года он вышел на орбиту вокруг Красной планеты.

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Для ОАЭ эта миссия очень важна, ведь она поставила страну в один ряд с немногочисленными государствами, проводившими аналогичные космические исследования. Страна разрабатывала аппарат в течение шести лет, а в программе приняли участие около 450 специалистов из Космического центра Мохаммеда ибн Рашида, американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, Университета штата Аризона и Калифорнийского университета в Беркли.

Чем займется Hope Mars на орбите Красной планеты

Роботизированный зонд размером с небольшой автомобиль в течение двух лет будет заниматься созданием полной карты марсианской атмосферы. Перед аппаратом стоят задачи по изучению того, как меняется погода в течение дня и в течение года в разных географических регионах Марса, а также задачи по исследованию метеорологических событий в нижних слоях атмосферы планеты.