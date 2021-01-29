Генеральный директор Honor подтвердил, что на их смартфоны уже скоро вернутся сервисы Google. Новинки, которые выйдут в ближайшее время, будут из коробки работать под управлением операционной системы Android 11 и получат полный набор приложений Google.

Источник: Gizchina

На самом деле, слухи о том, что будущие телефоны Honor получат Google Play начали появляться сразу после продажи бренда.

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Почему сервисы исчезли

Чтобы объяснить ситуацию, напомним, что ранее бренд Honor входил в состав корпорации Huawei. В 2019 году этот техногигнат попал в санкционный список США. Он предусматривают запрет на сотрудничество с американскими компаниями, в частности с Google.

Поэтому производителю пришлось выпустить собственные мобильные сервисы Huawei и AppGallery, чтобы предоставить пользователям доступ к приложениям Android. В этом году производитель планирует перевести свои смартфоны на новую операционную систему HarmonyOS.

Конечно, так же ситуация постигла и смартфоны Honor. И именно поэтому, чтобы избежать действия санкций Huawei продала бренд.

Возвращение сервисов Google

Как заявил гендиректор Honor Джордж Чжао, у компании нет причин не сотрудничать с Google. Компания имеет право вести дела с американскими компаниями или компаниями, использующими американские технологии.

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Поэтому сейчас Honor уже заключает соглашения. Бренд подтвердил, что будет использовать оборудование Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek в своих устройствах. Договор с Google пока не подписан, но генеральный директор компании сказал, что две компании уже ведут соответствующие переговоры.