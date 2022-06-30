Honor прекратила поставки в Россию, но нашла способ обойти санкции

Китайский производитель электроники компания Honor приостановила поставки смартфонов в Россию. В то же время Honor продолжает искать партнеров в соседних с Россией странах, чтобы наладить поставки смартфонов через параллельный импорт.

Российские СМИ со ссылкой на источники среди дистрибьюторов отмечают, что поставки смартфонов Honor фактически прекратила, хотя официального заявления по этому поводу компания не делала.

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Там также сообщают, что сейчас Honor занята поиском партнеров в таких странах как Армения и Грузия для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта. Это позволит снизить санкционные риски для Honor, которая только улучшила свое положение на рынке смартфонов.

После вторжения России в Украину рынок страны агрессора оставили многие крупные поставщики электроники, включая Apple, ASUS, Dell, Samsung и другие. В результате ремонт гаджетов стал проблемным – цены существенно выросли, сроки затянулись, а на запчасти начали разбирать новые и используемые устройства.

Легализация "серого" импорта

Напомним, что в России фактически узаконили схемы "серого" импорта техники, сняв уголовную ответственность за контрабанду. Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя стала расти на 20-50%.

А еще у России есть серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы, игровые консоли и другая техника.

Кстати, ранее сообщалось о проблемах со смартфонами Samsung ввезенными в Россию по схеме параллельного импорта. Устройства просто не удалось активировать. Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в России.