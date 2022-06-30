Российские СМИ со ссылкой на источники среди дистрибьюторов отмечают, что поставки смартфонов Honor фактически прекратила, хотя официального заявления по этому поводу компания не делала.

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Там также сообщают, что сейчас Honor занята поиском партнеров в таких странах как Армения и Грузия для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта. Это позволит снизить санкционные риски для Honor, которая только улучшила свое положение на рынке смартфонов.

После вторжения России в Украину рынок страны агрессора оставили многие крупные поставщики электроники, включая Apple, ASUS, Dell, Samsung и другие. В результате ремонт гаджетов стал проблемным – цены существенно выросли, сроки затянулись, а на запчасти начали разбирать новые и используемые устройства.

Легализация "серого" импорта

Напомним, что в России фактически узаконили схемы "серого" импорта техники, сняв уголовную ответственность за контрабанду. Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя стала расти на 20-50%.

А еще у России есть серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы, игровые консоли и другая техника.

Кстати, ранее сообщалось о проблемах со смартфонами Samsung ввезенными в Россию по схеме параллельного импорта. Устройства просто не удалось активировать. Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в России.