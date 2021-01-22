Недавно корпорация Huawei официально продала свой суббренд Honor. Поэтому многих волнует вопрос – будут ли новые смартфоны компании работать на базе HarmonyOS или Android. При этом в Honor еще больше заинтриговали, сказав о выпуске новой операционной системы для своих смартфонов.

После презентации Honor V40 генеральный директор Honor Чжао Мин заявил, что вопрос операционки зависит от прогресса, которого добьются разработчики HarmonyOS, сообщает HuaweiCentral.

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Детали о новой ОС

Чжао Мин также сделал очень интересное заявление, в котором отметил, что будущая операционная система с открытым исходным кодом для смартфонов Honor будет “другой и действительно лучшей”.

В подробности, к сожалению, гендиректор вдаваться не стал. Эксперты пока лишь высказывают предположение, что Honor, возможно, готовит собственную операционную систему.

Также можно предположить, что производитель планирует создать новую оболочку на базе Android или оптимизировать HarmonyOS для своих смартфонов.

Ранее в компании уже делали резонансные заявления. Например, заявили, что готовят к выпуску "суперфлагманский" смартфон. При этом производитель представит сразу две серии топовых устройств – Mate и P.