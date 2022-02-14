Археологические данные свидетельствуют, что наши предки, Homo sapiens, заселили территорию Европы примерно 45 – 43 тысячи лет назад. Около 40 тысяч лет назад неандертальцы в Европе практически исчезают (по другим данным – они могли выживать на территории Иберийского полуострова до 37 – 30 тысяч лет назад). Совпадение в появлении человека и исчезновении наших "двоюродных братьев" довольно очевидно и было не совсем понятно, как Homo sapiens смогли так быстро "искоренить" другой вид Homo. Теперь ситуация стала несколько понятнее, ведь люди заселили Европу на 10 тысяч лет раньше, чем считалось.

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Сапиенсы делали идентичные орудия труда в одно и то же время, находясь на разных концах Европы / Фото Phys

"Люди во Францию, неандертальцы – из Франции"

Группа археологов и палеоантропологов исследовала пещеру Мандрин, юг Франция. Тысячи лет назад это место буквально было стратегически важным пунктом, ведь пещера расположена в долине реки Роны, где и протекает между двумя горными хребтами. Десятки тысяч лет назад по этой долине мигрировали стада животных, а жители пещеры охотились на них.

Ученые тщательно исследовали Мандрин, ведь там осталось немало археологических артефактов. Неожиданно там были обнаружены каменные орудия труда, которые создавали именно люди, а не неандертальцы. Эти орудия – это около 1 500 кремниевых наконечников для копья, которые в то же время изготавливали Homo sapiens и на территории Азии. Также очевидным фактом, что эти орудия не были сделаны неандертальцами, было то, что в археологических слоях ниже и выше нет находок, которые технологически были похожими.

Но самая интересная находка – это зуб ребенка, который однозначно принадлежат именно человеку – Homo sapiens. Фактически это поставило точку в вопросе, кто же тут жил. И самое интересное то, что люди, согласно исследованиям, облюбовали пещеру Мандрин 54 тысячи лет назад. До этого самой ранней находкой костей людей в Европе были артефакты из пещеры Бачо Киро, Болгария, возраст которых составляет около 45 тысяч лет. Это на 1 700 километров западнее Мандрина.

Дальнейшие исследования показали, что Homo sapiens жили в пещере всего лишь около 40 лет, а потом пропали – ушли сами, или им "помогли" уйти.

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Зубы из пещеры Мандрин: уровень E-найденный человеческий зуб / Фото Science Advances

А что неандертальцы?

Наши двоюродные братья жили в пещере Мандрин до того, как туда попали люди, и после того, как те откуда ушли. Генетические исследования неандертальцев показали, что примерно от 52 тысяч лет назад их популяция начинает сокращаться, пока не сойдет на нет. Это может свидетельствовать, что именно тогда начались "более тесные контакты" между нашими прямыми предками и Homo neanderthalensis.

Это же не может прямо подтверждать то, что Homo sapiens действительно заселили Европу гораздо раньше, еще 54 тысячи лет назад и начали вытеснять неандертальцев с "насиженных территорий". Вопрос о том, до какого именно времени дожили "параллельные люди", до сих пор открыт. Существуют косвенные свидетельства того, что на территории Иберийского полуострова они жили еще до времени 30 – 28 тысяч лет назад. Однако эти данные могут оказаться сомнительными. Вероятнее всего, неандертальцы дожили до времени 37 – 35 тысяч лет назад.