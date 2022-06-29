По словам министра, уже совсем скоро 1000 украинцев получат возможность бесплатно овладеть IT-специальностями. Впоследствии количество таких студентов обещают увеличить до 2000. Конечная цель программы – десятки тысяч украинцев в IT.

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Это только первый этап и совершенно новый подход к взаимодействию между потенциальными студентами, государством и образовательными компаниями. Важно, что не государство будет обучать IT, а именно компании, которые этим профессионально занимаются и имеют классные кейсы по обучению свитчеров,

– сообщил Федоров.

Министр подчеркнул, что главная цель программы – увеличить долю IT в ВВП страны до 10%, которая до полномасштабного вторжения достигала максимум 5%. Также Федоров добавил, что, несмотря на войну, украинский IT сектор продолжает расти.

Овладеть можно любое из 11 ИТ-направлений:

FrontEnd,

QA,

Java,

Python,

Project/Product Management,

Digital Marketing.

Подать заявки смогут граждане Украины от 21 до 60 лет, не имеющие формального образования, квалификации и опыта работы в области ИТ.

Важно! Более подробной информации, а также ответы на возможные вопросы можно узнать на официальном сайте программы.