Даже нераскрытие или частичное раскрытие одного из парашютов не представляют угрозы для безопасной посадки космического корабля Dragon компании SpaceX. Но такая же проблема наблюдалась и 9 ноября 2021 года, когда совершал посадку пилотируемый "Дракон" в рамках миссии Crew-2 – тогда тоже произошла задержка в раскрытии одного из четырех основных парашютов.

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Проблемы с раскрытием парашюта у корабля Dragon

Хотя возвращение космического корабля в миссии Crew-2 9 ноября 2021 года и сопровождалось проблемой в раскрытии одного парашюта, NASA и SpaceX уже 10 ноября 2021 года одобрили запуск миссии Crew-3. Дело в том, что аномалия не представляла опасности для членов экипажа. 24 января 2022 года аномалия повторилась.

Скорость вертикального снижения во время обоих полетов была в пределах проектных значений системы при приводнении, и все четыре основных парашюта полностью раскрылись в обеих миссиях до достижения поверхности воды,

– рассказывает представитель NASA Джош Финч.

В SpaceX также сообщили, что система работает в пределах нормы:

Мы не видим ничего нестандартного, что должно было бы беспокоить нас с точки зрения парашютов,

– заявил вице-президент SpaceX по сборке аппаратов и надежности полетов Билл Герстенмайер.

Проблемы с парашютом во время посадки Crew Dragon: смотрите видео

Но, конечно, SpaceX вместе с NASA тщательно исследуют парашюты после посадки кораблей и изучают данные с приборов, чтобы понять, что стало причиной аномалии. Первоочередные выводы по проблеме задержки раскрытия парашютов должны быть получены еще до старта миссии Crew-4 и до возвращения миссии Crew-3 с МКС.

Обратите внимание! NASA умолчало относительно того, что во время посадки грузового корабля 24 января 2022 года обнаружили проблему с парашютом. Информация об этом появилась 27 января 2022 года, когда один из представителей Агентства, Боб Кабана, осторожно намекнул об этом. Официальная информация появилась 2 февраля 2022 года.

Возможной причиной "молчанки" NASA и задержка адекватной реакции в отношении двух аналогичных проблем в двух космических кораблях одной компании является "нормализация отклонений". Это концепция, согласно которой организация игнорирует данные по определенной проблеме, которая выходит за пределы нормы, ведь эта проблема здесь и сейчас не представляет угрозы. Подобный подход в свое время стал причиной крушения двух шаттлов: "Челленджера" в 1986 году и "Колумбии" в 2003 году.