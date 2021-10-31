Хэллоуин в стиле "Хаббла": космический телескоп наблюдает за жуткой звездой

Наша Галактика наполнена разнообразными объектами. Некоторые из них могут казаться жуткими, а некоторые из них действительно являются таковыми. Космическая обсерватория Hubble наблюдает как раз за такой звездой – CW Leonis, которая фактически находится на смертном одре.

На сайте ESA Hubble в честь Хеллоуина опубликовали изображение углеродной звезды CW Leonis, которая расположена в созвездии Льва на расстоянии около 400 световых лет от Солнца. Разглядеть ее в любительский телескоп вряд ли получится, а вот аппаратуры "Хаббла" более чем достаточно для наблюдений.

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Звезда CW Leonis в динамике: смотреть видео

Жуткая звезда CW Leonis

CW Leonis выглядит немного жутко и необычно из-за газа и пыли в окружающем пространстве. Дело в том, что звезда находится на завершающей стадии своего долгого жизненного цикла.

Когда звезда с малой или средней массой сжигает весь водород в ядре, внешнее давление, что уравновешивалось гравитацией внутри ядра, выходит из равновесия. Ядро коллапсирует, а оболочка из плазмы, которая его окружает, становится достаточно горячей, чтобы начать плавление водорода, генерируя достаточно тепла, чтобы резко расширить внешние слои и превратить ее в раздутого красного гиганта. Звезды на этом этапе жизни выбрасывают огромное количество газа и пыли в космос.

Именно поэтому CW Leonis окружена плотной оболочкой из газа и пыли, которая почти не дает видимому свету проникать наружу. Звезда имеет высокую светимость в инфракрасном диапазоне.

Фотография CW Leonis (звезда в центре кадра) в видимом и ультрафиолетовом диапазонах

В ультрафиолетовом спектре можно заметить шар из газа, который окружает звезду. В инфракрасном диапазоне у этого шара заметны промежутки в газопылевом облаке.

В будущем CW Leonis превратится в белого карлика.