Американская компания General Electric и японская Hitachi сообщили, что их совместное предприятие GE Hitachi Nuclear Energy получило контракт от ведущего канадского поставщика энергии. Компания Ontario Power Generation хочет построить малый модульный реактор (SMR).

Стоимость сделки между GE Hitachi Nuclear Energy и Ontario Power Generation не раскрывается, однако это первый заказ на модульный реактор подобного типа. Именно такие малые источники энергии сегодня рассматриваются, как решение следующего поколения в ядерной энергетике.

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Чем особенный модульный реактор от GE Hitachi Nuclear Energy

Реактор Hitachi BWRX-300 может быть построен гораздо быстрее, чем обычные реакторы и теоретически он значительно безопаснее благодаря своему небольшому размеру. Ядро реактора может охлаждаться исключительно с помощью конвекции воды без использования насосов, а количество радиоактивных материалов намного меньше, чем в более мощных моделях.

Стоит отметить, что для Hitachi это первый заказ с 2008 года. Перед этим компанию постигла череда неудач в японской ядерной энергетике, крупнейшей из которых стала

Эксперты не исключают, что малые vjlekmys реакторы (SMR) будут иметь в Канаде широкое применение, поскольку страна решительно ищет способы снизить углеродные выбросы в атмосферу.

SMR производят меньше энергии, чем реакторы, зато их можно быстрее строить, они меньше стоят и могут быть собраны непосредственно перед установкой на площадке для электростанции. При этом управление подобными реакторами также намного проще.

В следующем году Ontario Power планирует подать заявку на строительство до четырех реакторов BWRX-300, первый из которых будет закончен не ранее 2028 года. Модель мощностью 300 МВтэ использует технологию Hitachi, предусматривающую использование "легкой" воды вместо тяжелой.

В Южной Корее использование мини-реакторов входит в стратегию достижения "углеродной нейтральности". США и Великобритания проводят исследования и разработку малых реакторов. В 2020 году модель, разработанная американским стартапом NuScale Power, получила одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.