Стоимость сделки между GE Hitachi Nuclear Energy и Ontario Power Generation не раскрывается, однако это первый заказ на модульный реактор подобного типа. Именно такие малые источники энергии сегодня рассматриваются, как решение следующего поколения в ядерной энергетике.

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Чем особенный модульный реактор от GE Hitachi Nuclear Energy

Реактор Hitachi BWRX-300 может быть построен гораздо быстрее, чем обычные реакторы и теоретически он значительно безопаснее благодаря своему небольшому размеру. Ядро реактора может охлаждаться исключительно с помощью конвекции воды без использования насосов, а количество радиоактивных материалов намного меньше, чем в более мощных моделях.

Стоит отметить, что для Hitachi это первый заказ с 2008 года. Перед этим компанию постигла череда неудач в японской ядерной энергетике, крупнейшей из которых стала катастрофа на Фукусиме в 2011 году.

Эксперты не исключают, что малые vjlekmys реакторы (SMR) будут иметь в Канаде широкое применение, поскольку страна решительно ищет способы снизить углеродные выбросы в атмосферу.

SMR производят меньше энергии, чем реакторы, зато их можно быстрее строить, они меньше стоят и могут быть собраны непосредственно перед установкой на площадке для электростанции. При этом управление подобными реакторами также намного проще.

В следующем году Ontario Power планирует подать заявку на строительство до четырех реакторов BWRX-300, первый из которых будет закончен не ранее 2028 года. Модель мощностью 300 МВтэ использует технологию Hitachi, предусматривающую использование "легкой" воды вместо тяжелой.

Интересный факт! В Южной Корее использование мини-реакторов входит в стратегию достижения "углеродной нейтральности". США и Великобритания проводят исследования и разработку малых реакторов. В 2020 году модель, разработанная американским стартапом NuScale Power, получила одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.