Стоимость сделки между GE Hitachi Nuclear Energy и Ontario Power Generation не раскрывается, однако это первый заказ на модульный реактор подобного типа. Именно такие малые источники энергии сегодня рассматриваются, как решение следующего поколения в ядерной энергетике.
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Чем особенный модульный реактор от GE Hitachi Nuclear Energy
Реактор Hitachi BWRX-300 может быть построен гораздо быстрее, чем обычные реакторы и теоретически он значительно безопаснее благодаря своему небольшому размеру. Ядро реактора может охлаждаться исключительно с помощью конвекции воды без использования насосов, а количество радиоактивных материалов намного меньше, чем в более мощных моделях.
Эксперты не исключают, что малые vjlekmys реакторы (SMR) будут иметь в Канаде широкое применение, поскольку страна решительно ищет способы снизить углеродные выбросы в атмосферу.
SMR производят меньше энергии, чем реакторы, зато их можно быстрее строить, они меньше стоят и могут быть собраны непосредственно перед установкой на площадке для электростанции. При этом управление подобными реакторами также намного проще.
В следующем году Ontario Power планирует подать заявку на строительство до четырех реакторов BWRX-300, первый из которых будет закончен не ранее 2028 года. Модель мощностью 300 МВтэ использует технологию Hitachi, предусматривающую использование "легкой" воды вместо тяжелой.