Китайский производитель Hisense презентовал новый лазерный телевизор. Он получил название Hisense L9F Laser TV. Это первый умный телевизор компании, который оснащен камерой с искусственным интеллектом.

Новинку можно приобрести в двух размерах диагонали экрана – 75 и 80 дюймов. Он оснащен специальным экраном, который может противостоять окружающему миру и улучшить четкость изображения, сообщает Gizmochina.

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Что еще интересного

Hisense L9F Laser TV использует независимый трехцветный лазерный источник в качестве источника света. Это позволяет передать широкую цветовую гамму 107% BT.2020, которая шире, чем у DCI-P3. Разрешение составляет 4K.

Максимальная яркость может достигать 380 нит. Телевизор поддерживает функцию определения расстояния, его яркость автоматически уменьшается в пределах метра для комфортной защиты глаз.

При этом у производителя добавили, что лучшее расстояние для просмотра телевизора составляет около 3 метров.

За производительность отвечает встроенный 4-ядерный процессор MediaTek MT9639 в паре с 3 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.



Телевизор Hisense L9F Laser TV / Фото gizmochina.com

Также новинка оснащена хорошей аудиосистемой со встроенной технологией виртуального объемного звука DTS Virtual: X.

Камера на базе искусственного интеллекта имеет разрешение FullHD и поддерживает регулировку угла наклона 35 градусов. Эту камеру можно использовать для видеозвонков, занятий фитнесом, караоке и тому подобное. Телевизор также оснащен микрофоном с поддержкой голосового управления.

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