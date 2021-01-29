В конце прошлого года компания Hisense представила смартфон A7 5G – первый в мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, оборудован черно-белым дисплеем на электронной бумаге E Ink. А теперь дебютировала версия устройства под названием A7 CC.

Источник: Gizmochina

Новинка наделена экраном на основе цветной электронной бумаги размером 6,7 дюйма по диагонали и обладает пиксельной плотностью 100 точек на дюйм.

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Характеристики нового смартфона

Смартфон получил процессор Unisoc Tiger T7510, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G. Чип работает с 6 гигабайтами оперативной памяти.

В арсенале аппарата – накопитель емкостью 128 гигабайт, тыльный дактилоскопический сканер, одинарные камеры спереди и сзади, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и боковые физические кнопки управления, одну из которых можно программировать различные функции.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4770 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. Используется операционная система Android 10 со специально доработанным интерфейсом

Смартфон доступен в двух цветах: Obsidian Black и Moonlight Silver.

Цена

Стоит смартфон около 370 долларов США – 10 390 гривен.