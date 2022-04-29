Химики создали новый фермент, разлагающий пластик всего за сутки

Очередная надежда на преодоление части экологических проблем возникла благодаря разработке Университета Техаса. Они приблизились к идее разложения пластиковых отходов на молекулы с помощью ферментов.

В поисках ученым помог искусственный интеллект. С помощью технологии машинного обучения они разработали соединение, способное уничтожать пластик за 24 часа. Стабильность нового фермента делает его подходящим для массового производства.

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Детали исследования

Ученые исследуют возможность использования ферментов для переработки пластика более десяти лет и уже достигли существенных успехов.

В 2016 году японская команда обнаружила бактерию, которая использует ферменты для переваривания ПЭТ в течение нескольких недель.

Отредактированная ее версия, названная Петазой, усилила эффективность, а в 2020 году была разработана еще более мощная разновидность Петазы, которая "работает" в шесть раз быстрее.

Однако метод все еще имел определенные изъяны. К примеру, бактерия могла работать только при определенной температуре и кислотности, а при выходе за рамки производительность ее сильно падала. Это делало невозможным его использование во многих частях планеты.

Для решения этих проблем команда разработала модель машинного обучения, прогнозирующую лучшие мутации в Петазе. Ученые изучили ряд изделий из ПЭТ-контейнеров, бутылки для воды и ткани, а затем применили модель для создания и модификации нового фермента. Они называли его FAST-PETase (функциональная, активная, стабильная и устойчивая петаза).

Результаты

Новый фермент доказал свою эффективность в переработке пластика при температуре от 30 до 50 градусов Цельсия и в нескольких диапазонах кислотности.

Он смог почти полностью разрушить 51 различных необработанных изделий из ПЭТ в течение одной недели, а некоторые из них – всего за 24 часа.

Также ученые продемонстрировали замкнутый цикл переработки ПЭТ, в котором FAST-PETase разрушала пластик, а затем из остальных мономеров материал восстанавливали химическим путем.

Доступный и удобный метод быстрого распада пластика при низких температурах, как считают исследователи, можно будет без труда адаптировать к промышленным нуждам.

Они подали патентную заявку на свою технологию и надеются, что в скором времени она появится на перерабатывающих предприятиях.

Следует отметить, что не только люди работают над проблемой пластикового засорения. Даже природа начала изменять бактерии одновременно в разных частях планеты, чтобы те были способны переработать пластик, выброшенный в окружающую среду человеком. Получить его многим микробам проще, чем привычную пищу. Ученые обнаружили около 30 тысяч таких ферментов, разлагающих 10 наиболее распространенных типов пластмасс.