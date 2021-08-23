Исследованием занимались немецкие ученые. Они применили новейший метод масс-спектроскопии, чтобы определить, какие тайны скрывает такой популярный во всем мире напиток, как пиво.

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Пивные открытия

Для анализа ученые выбрали 467 сортов пива, привезенных из сорока стран мира – Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

Прежде всего определяли полный химический состав разных видов пива, для чего применили масс-спектрометр, который также способен определить концентрацию тех или иных веществ.

Масс-спектрометр преобразует атомы вещества в заряженные ионы и по их току определяет тип атомов и подсчитывает количество.

Также пытались воспроизвести последовательность реакций, которые происходят при варке.

На исследование каждого сорта требовалось примерно 10 минут.

В результате химики обнаружили, что все эти сорта пива можно описать примерно 7700 химическими формулами, в каждой из которых участвует до 25 сложных молекул. Сочетание вариантов создает более 100 000 веществ. Но самое интересное то, что 80 процентов этих веществ вообще не известны науке – они не встречаются ни в одной базе данных.

Все эти сочетания определяют многообразие вкуса, аромата и других качеств. Причем чем сложнее процесс варки пива, тем больше будет и молекулярная сложность

Пиво – это пример колоссальной химической сложности. И благодаря недавним достижениям в аналитической химии мы можем раскрыть эту сложность с беспрецедентной детализацией,

– комментирует Филипп Шмитт-Копплин, профессор Мюнхенского технического университета.

Напомним, недавно китайские ученые изобрели гибкий лед, который можно завязать в узел. Его можно применять в детекторах загрязнения окружающей среды из-за особых свойств.

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