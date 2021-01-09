Компания Huawei официально анонсировала мультимедийно-развлекательную систему для автомобилей, которую в компании называют умным экраном для автомобилей или Huawei HiCar Smart Screen. Экран имеет разрешение 1920х720 пикселей при соотношении сторон 8:3.

Это первый автомобильный экран, который поддерживает платформу Huawei HiCar. Приложения со смартфонов Huawei и Honor можно легко перенести на большой экран мультимедийной системы, сообщает cntechpost.

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Особенности HiCar Smart Screen

Устройство уже поддерживает больше чем 30 приложений, включая навигационные, такие как Baidu Maps и Gaode Map, а также музыкальные, такие как Himalaya FM. Новинка поддерживает голосовое управление и управление жестами. Экран также можно подключить к автомобильной стереосистеме.

Huawei HiCar Smart Screen получил 8,9-дюймовый дисплей IPS. Он имеет узкую рамку шириной 6 мм, его разрешение составляет 1920х720 пикселей, при этом соотношение сторон составляет 8:3.

Трейлер Huawei HiCar Smart Screen, видео:

Его максимальная яркость составляет 700 кд / м2. Устройство оснащено системой автоматической регулировки яркости экрана. Производитель утверждает, что вы будете видеть четкую информацию на экране при движении в разное время суток и при разных погодных условиях. Экран отображает 16,7 млн оттенков и охватывает 72% цветового пространства NTSC, также на экране есть антибликовое покрытие.

Умный автомобильный экран Huawei также оснащен выдвижной камерой. Кроме поддержки обычных вызовов, устройство также поддерживает видеозвонки со смартфона Huawei. Основная камера позволяет записывать видео разрешением 2160x1440 пикселей. Широкоугольный объектив (135°) имеет диафрагму F / 1,8.

Время продажи и цена

Продажи начнутся 8 января по цене в 260 долларов (7 356 гривен).